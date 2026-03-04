'노진수 사건'의 친형 노대영(개명 전 노진호) 씨가 지난 3일 대구 달서구에 행정 서류를 접수하며, 실종된 동생의 행방을 찾기 위한 마지막 호소에 나섰다.

오래전 개명을 마친 노 씨는 이날 '제3기 진실·화해를 위한 과거사정리위원회' 출범에 따라 관할 지자체인 달서구청을 방문해 관련 서류를 접수했다.

노 씨는 접수 직후 본보에 직접 연락을 취해 이 같은 사실을 알리며, 장기간 미궁에 빠져 있는 사건의 실마리를 찾고자 하는 간절한 심경을 토로했다.

이른바 '노진수 사건'은 서울대 법대 81학번으로, 재학 당시 5·18 민주화운동을 기리는 행사를 주도하는 등 민주화 운동에 앞장서다 돌연 종적을 감춘 미스터리한 실종 사건이다.

당시 촉망받던 법학도의 실종은 지역 사회에 큰 파장을 일으켰으며, 유력한 용의자들에 대한 수사에도 불구하고 결정적인 증거인 시신이 발견되지 않아, 사건은 긴 시간 동안 미궁에 빠진 상태다.

노 씨는 우선 본보의 지속적인 관심과 보도에 깊은 감사의 뜻을 전했다.

그는 "동생 사건을 잊지 않고 세상에 알려준 것에 대해 진심으로 감사하다"며 운을 뗐다.

이어 노 씨는 취재진에게 동생의 생사조차 알지 못하는 유가족의 피맺힌 고통을 쏟아냈다.

그는 "동생을 죽인 사람이 누구든 이제는 원망하지 않고 다 용서하겠다"며 "처벌을 원해서가 아니라, 제발 동생이 어디에 묻혀 있는지 그 암매장 장소만이라도 가르쳐달라"고 오열했다.

가해자에 대한 법적 단죄보다 동생의 유해라도 찾아 가족의 품으로 데려오고 싶어 하는 형의 처절한 외침이다.

그간 대외 활동을 자제해온 노 씨가 직접 행정 절차를 밟고 목소리를 내기 시작하면서, 멈춰있던 사건의 진상 규명이 새로운 전기를 맞을지 주목된다. 노 씨는 동생을 찾을 수 있는 단서라면 무엇이든 매달리겠다는 입장이다.

사건의 핵심 관계자인 형이 직접 '용서'라는 파격적인 메시지를 던지며 암매장 장소 제보를 기다리는 만큼, 사건의 실체를 알고 있는 이들의 심경 변화와 수사 당국의 적극적인 움직임이 절실한 시점이다.

