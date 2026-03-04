부산시, 중동 상황 대응 긴급 점검 회의 개최



피해기업 등 대응 특별자금 3500억원 공급



통상대책반 운영, '물가안정 비상 TF' 가동

부산시가 중동 정세 급변에 따른 지역경제 충격을 최소화하기 위해 긴급 점검에 나섰다.

부산시는 4일 오전 9시 20분 시청 12층 소회의실에서 '긴급 점검 회의'를 열고 중동 상황 관련 동향과 대응 방안을 논의했다고 알렸다.

이날 회의에 박형준 시장을 비롯해 부산상공회의소, 한국은행 부산본부, 부산은행, 한국수출입은행, 한국무역협회 부산지역본부, 대한무역투자진흥공사, 한국무역보험공사 부산지역본부, 부산본부세관, 신용보증기금 부산경남영업본부, 부산지방중소벤처기업청 등 상공계·유관기관 대표들이 참석했다.

이번 회의는 중동 사태 전개 양상의 불확실성이 확대되면서 글로벌 통상 환경 변화에 대한 점검과 지역기업 피해 최소화 방안을 논의하기 위해 마련됐다. 회의는 박 시장 주재로 중동 사태에 따른 지역경제 전망과 부산시 대응계획 보고, 유관기관별 대응계획 공유, 의견 청취 및 토론 순으로 진행됐다.

부산시는 대외 불확실성에 대응해 정책자금 공급, 수출기업 지원, 물가안정 등 분야별 대응책을 종합 점검하고 민·관 협력체계를 통해 신속히 추진할 방침이다. 이를 통해 지역경제와 산업 전반의 안정성을 확보하고 기업과 시민의 경제활동을 뒷받침한다는 계획이다.

먼저 행정부시장을 반장으로 하는 비상대응반을 구성하고 관계기관 12곳과 함께 민·관 합동 대응체계를 구축한다. 피해 또는 예상 기업과 중동 진출기업 현황을 파악하고 긴급 지원 자금 투입 등 구체적 대응 방안을 마련한다. 품목별 피해 신고와 상담 지원도 강화한다.

중동 분쟁 리스크로 피해가 예상되는 중소기업과 소상공인을 대상으로는 '글로벌 리스크 대응 특별자금' 등 총 3500억원 규모의 정책자금을 공급해 재정적 충격을 완화하고 수출입 활동을 지원할 예정이다.

수출기업 지원도 확대한다. 위기 대응 통상대책반을 상시 운영하고 수출입 바우처, 수출보험료, 수출신용보증료, 해외 물류비 등을 포함해 총 22억원 규모로 지원한다. 특히 해외 물류비 지원은 기존 1억8000만원에서 4억5000만원으로 늘려 기업들의 해외시장 활동을 뒷받침한다.

민생 안정을 위한 물가 관리도 병행한다. 시는 '물가안정 비상 TF'를 가동해 업종·품목별 가격 동향을 지속 점검한다. 개인서비스요금 안정을 위해 착한가격업소를 기존 863곳에서 3000곳으로 확대하고, 숙박업 등으로 업종을 다양화할 계획이다. 착한가격업소에는 올해부터 1억원 한도 대출과 연 2.5% 이자 지원 등 정책자금과 홍보 지원도 강화된다.

참석 기관들은 시의 대응 방향에 공감하며 각 기관의 역할을 토대로 긴밀히 협력하기로 뜻을 모았다.

박형준 시장은 "중동 정세가 유동적인 만큼 작은 변수에도 시장이 크게 흔들릴 수 있다"며 "이번 긴급 점검 회의를 계기로 협력체계를 더욱 공고히 하고 상황 변화에 맞춰 대응책을 지속적으로 보완하겠다"고 힘줬다.

또 "중동사태 위기대응 상황실을 중심으로 관계기관과 긴밀히 소통하고 고환율 시기에 정책자금을 신속히 집중 투입하겠다"며 "해양수산부와 부산항만공사 등과 물류 협의도 강화하겠다"고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



