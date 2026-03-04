양림교회 3곳·양지복지관, 명절 맞이 독거 어르신 봉사
각 교단 청년들 모여 정서적 교감
세 양림교회(기장,예장,통합) 청년들과 양지종합사회복지관이 명절 나눔 활동을 실시했다. 광주 남구 지역사회보장협의체 제공
광주 남구 지역사회보장협의체는 세 양림교회(기장,예장,통합) 청년들과 양지종합사회복지관이 명절 나눔 활동을 실시했다고 4일 밝혔다.
이번 활동은 세 양림교회 청년부와 양지종합사회복지관이 뜻을 모아 마련했으며, 명절 기간 정서적 고립감을 느끼기 쉬운 지역 내 독거 및 취약 어르신 60명을 대상으로 진행됐다.
특히 기장·예장·통합의 서로 다른 교단 청년들이 한자리에 모여 음식을 준비하며 의미를 더했다. 청년들은 행사 당일 직접 5종의 전과 떡국떡을 정성껏 마련한 뒤 손편지를 작성해 각 가정에 전달하며 음식 지원을 넘어 따뜻한 안부와 정서적 위로를 전했다.
음식을 전달받은 어르신들은 청년들의 방문에 반가움을 감추지 못했다. 한 어르신은 "명절이 되면 더 외롭게 느껴지는데 이렇게 정성껏 준비한 음식을 받고 손편지까지 읽으니 큰 위로가 됐다"며 감사의 마음을 전했다. 양지종합사회복지관 류재중 관장은 "청년들의 따뜻한 참여가 어르신들에게 명절의 정을 느끼게 하는 소중한 계기가 됐다"며 "앞으로도 지역사회와 연계한 나눔 활동을 이어갈 계획"이라고 밝혔다.
이번 명절 나눔 활동은 지역 청년들의 자발적인 참여와 복지관의 돌봄 역할이 어우러지며 세대 간 정서적 거리를 좁히고 지역사회에 온기를 전했다. 참여 기관들은 앞으로도 지역 자원과의 연계를 지속하며 취약계층을 위한 나눔 활동을 이어갈 방침이다.
