'첫 튤립 꽃잔치'로 가장 먼저 만나는 순천의 봄을 알리다.

봄을 가장 먼저 만나고 싶다면 지금, 순천만국가정원으로 여행을 떠나자. 정원의 도시 순천의 대표 명소인 이곳이 '첫 튤립 꽃잔치'로 본격적인 봄의 문을 활짝 열었다.

겨우내 온실에서 정성껏 길러낸 튤립이 정원에 먼저 식재되며 한발 앞선 봄 풍경을 알렸다. 형형색색의 튤립이 만들어내는 화사한 색감은 방문객의 발걸음을 붙잡고, 사진 한 장에도 봄의 설렘을 고스란히 담아낸다.

현재 정원 곳곳에서는 튤립을 시작으로 다양한 구근 식물이 순차적으로 개화를 준비 중이다. 총 100만 송이에 이르는 봄꽃이 기온 흐름에 맞춰 차례로 피어나며 3월의 설렘에서 4월의 절정까지 이어지는 '시간차 꽃여행'을 선사한다. 한 번의 방문으로 끝나는 풍경이 아니라, 시기마다 다른 분위기를 만날 수 있다는 점도 매력이다.

노을정원에서는 곡선을 따라 흐르는 튤립 군락이 부드러운 리듬을 만들고, 네덜란드 정원에서는 강렬한 색 대비가 이국적인 분위기를 자아낸다. 스페이스 허브 일대 역시 선명한 봄꽃이 더해져 공간마다 각기 다른 감성을 연출한다. 특히 호수정원 앞은 따스한 햇볕과 어우러져 여유로운 산책 코스로 제격이다.

3월에는 막 피어나는 튤립의 생동감을, 4월에는 만개한 봄꽃의 장관을 만날 수 있는 순천만 국가정원. 빠르게 스쳐 지나가는 여행이 아니라, 자연이 선사하는 아름다운 계절의 변화를 오롯이 느끼면서 힐링을 할 수 있는 봄나들이를 계획해보는 건 어떨까.

