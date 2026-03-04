본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

지역

인천대중예술고, 내년에 전국 첫 공립 '대중예술 특목고' 전환

박혜숙기자

입력2026.03.04 12:49

시계아이콘00분 32초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

인천 특성화고인 인천대중예술고등학교가 내년부터 예술계열 특수목적 고등학교로 전환해 운영된다.


인천시교육청은 대중예술 분야의 전문성을 강화하고 학생들에게 심화한 교육 기회를 제공하고자 '인천시 특성화중학교 및 특수목적고등학교 지정·운영위원회'의 심의를 거쳐 이같이 결정했다고 4일 밝혔다.

인천대중예술고는 전국 최초의 공립 대중예술 특목고가 된다.


인천시교육청 전경

인천시교육청 전경

AD
원본보기 아이콘

시 교육청은 이번 지정에 따라 전공 심화 과목 비중을 확대하고, 실기 강사를 현재보다 배 수준으로 늘려 학생들의 진로 설계와 실기 포트폴리오 준비를 지원할 계획이다.


특히 전공 심화 활동이 학교생활기록부 기록으로 연계돼 전공 적합성을 강화하고, 학생들의 전공 실적을 대학 진학 관점에서 체계적으로 관리할 방침이다. 또 지역 문화예술 인프라와 연계해 학생 개인의 역량과 진로 목표에 부합하는 맞춤형 진로·진학 지원 체계를 구축한다.

이로써 인천에는 기존 예술 특목고인 인천예술고에 이어 두번째 예술계열 특목고가 자리하게 됐다.


인천시교육청 관계자는 "지역 인재의 유출을 방지하고, 전문적인 예술 교육을 받을 수 있는 교육 인프라가 한층 강화될 것으로 기대한다"며 "인천이 대중예술과 문화콘텐츠 인재 양성의 거점 도시로 도약할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.





박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"한 달 안에 안 끝나면 진짜 지옥문 열려"…'오천피도 위험' 전망, 최악의 시나리오 나왔다 "한 달 안에 안 끝나면 진짜 지옥문 열려"…'오천... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

유니폼이 아니라 지퍼 내린 그 환희의 순간이 팔렸다, 3억3000만원에

"254만원 스마트폰, 314만원 노트북이라니"…내리면 사러 오겠습니다

간밤에 소주3병, 8시간 푹 잤는데…"삑! 면허정지" 숙취운전의 덫

"열받아서 합류" 삼전 7만원대 털었다가 21만원 재탑승한 침착맨 어쩌나

갑자기 온통 양푼에 비비는 쇼츠만 나오더라니…'봄동' 비빔밥, 가격도 들썩

"퇴근후 누워서 주식 좀 합시다" 美·日은 밤새 돌리는데…우린 '15%룰'에 발목

폴란드도 '자체 핵무기 개발' 시사…군사적 긴장감 최고조

새로운 이슈 보기