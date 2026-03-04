인천대중예술고, 내년에 전국 첫 공립 '대중예술 특목고' 전환

인천 특성화고인 인천대중예술고등학교가 내년부터 예술계열 특수목적 고등학교로 전환해 운영된다.

인천시교육청은 대중예술 분야의 전문성을 강화하고 학생들에게 심화한 교육 기회를 제공하고자 '인천시 특성화중학교 및 특수목적고등학교 지정·운영위원회'의 심의를 거쳐 이같이 결정했다고 4일 밝혔다.

인천대중예술고는 전국 최초의 공립 대중예술 특목고가 된다.

시 교육청은 이번 지정에 따라 전공 심화 과목 비중을 확대하고, 실기 강사를 현재보다 배 수준으로 늘려 학생들의 진로 설계와 실기 포트폴리오 준비를 지원할 계획이다.

특히 전공 심화 활동이 학교생활기록부 기록으로 연계돼 전공 적합성을 강화하고, 학생들의 전공 실적을 대학 진학 관점에서 체계적으로 관리할 방침이다. 또 지역 문화예술 인프라와 연계해 학생 개인의 역량과 진로 목표에 부합하는 맞춤형 진로·진학 지원 체계를 구축한다.

이로써 인천에는 기존 예술 특목고인 인천예술고에 이어 두번째 예술계열 특목고가 자리하게 됐다.

인천시교육청 관계자는 "지역 인재의 유출을 방지하고, 전문적인 예술 교육을 받을 수 있는 교육 인프라가 한층 강화될 것으로 기대한다"며 "인천이 대중예술과 문화콘텐츠 인재 양성의 거점 도시로 도약할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.





