본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

영남

상주박물관, 「2026 구석구석 문화가 있는 날」

영남취재본부 김이환기자

입력2026.03.04 13:24

시계아이콘00분 28초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

문화를 쉽게 접할 수 있도록 지원

경북 상주박물관은 경북문화재단과 함께 4일 문화체육관광부와 지역문화진흥원이 추진하는 '2026 구석구석 문화가 있는 날' 사업에 최종 선정됐다고 밝혔다.

'2026 구석구석 문화가 있는 날' 사업에 최종 선정/상주시청 제공

'2026 구석구석 문화가 있는 날' 사업에 최종 선정/상주시청 제공

AD
원본보기 아이콘

'구석구석 문화가 있는 날'은 국민이 일상에서 문화를 쉽게 접할 수 있도록 지원하는 사업으로, 문화환경취약지역의 문화 향유 여건 강화를 위해 지역 맞춤형 프로그램을 운영한다.


이번 선정으로 상주박물관은 총 1억 원의 사업비를 지원받아 2026년 4월부터 연말까지 다양한 교육·체험·문화행사를 운영할 예정이다. 특히 '문화가 있는 날' 확대 취지에 맞춰 혹서기를 제외한 매달 수요일 특별 프로그램을 기획·운영할 계획이다.

상주박물관은 ▲지역 문화자원 활용 체험 행사 ▲세대별 맞춤 인문·문화강좌 ▲주민 참여형 생활문화 프로그램 등을 순차적으로 선보인다. 또한 경북문화재단과 협력해 지역 문화예술인 및 기관과의 연계를 강화할 방침이다.


윤호필 관장은 "경북문화재단과 긴밀한 협력을 통해 박물관이 지역 문화거점으로서 역할을 더욱 공고히 하는 것은 물론 시민들이 매달 수요일 자연스럽게 찾는 문화공간이 되도록 내실 있게 운영하겠다"고 밝혔다.




영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"한 달 안에 안 끝나면 진짜 지옥문 열려"…'오천피도 위험' 전망, 최악의 시나리오 나왔다 "한 달 안에 안 끝나면 진짜 지옥문 열려"…'오천... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

유니폼이 아니라 지퍼 내린 그 환희의 순간이 팔렸다, 3억3000만원에

"254만원 스마트폰, 314만원 노트북이라니"…내리면 사러 오겠습니다

간밤에 소주3병, 8시간 푹 잤는데…"삑! 면허정지" 숙취운전의 덫

"열받아서 합류" 삼전 7만원대 털었다가 21만원 재탑승한 침착맨 어쩌나

갑자기 온통 양푼에 비비는 쇼츠만 나오더라니…'봄동' 비빔밥, 가격도 들썩

"퇴근후 누워서 주식 좀 합시다" 美·日은 밤새 돌리는데…우린 '15%룰'에 발목

폴란드도 '자체 핵무기 개발' 시사…군사적 긴장감 최고조

새로운 이슈 보기