상주박물관, 「2026 구석구석 문화가 있는 날」

문화를 쉽게 접할 수 있도록 지원

경북 상주박물관은 경북문화재단과 함께 4일 문화체육관광부와 지역문화진흥원이 추진하는 '2026 구석구석 문화가 있는 날' 사업에 최종 선정됐다고 밝혔다.

'2026 구석구석 문화가 있는 날' 사업에 최종 선정/상주시청 제공 AD 원본보기 아이콘

'구석구석 문화가 있는 날'은 국민이 일상에서 문화를 쉽게 접할 수 있도록 지원하는 사업으로, 문화환경취약지역의 문화 향유 여건 강화를 위해 지역 맞춤형 프로그램을 운영한다.

이번 선정으로 상주박물관은 총 1억 원의 사업비를 지원받아 2026년 4월부터 연말까지 다양한 교육·체험·문화행사를 운영할 예정이다. 특히 '문화가 있는 날' 확대 취지에 맞춰 혹서기를 제외한 매달 수요일 특별 프로그램을 기획·운영할 계획이다.

상주박물관은 ▲지역 문화자원 활용 체험 행사 ▲세대별 맞춤 인문·문화강좌 ▲주민 참여형 생활문화 프로그램 등을 순차적으로 선보인다. 또한 경북문화재단과 협력해 지역 문화예술인 및 기관과의 연계를 강화할 방침이다.

윤호필 관장은 "경북문화재단과 긴밀한 협력을 통해 박물관이 지역 문화거점으로서 역할을 더욱 공고히 하는 것은 물론 시민들이 매달 수요일 자연스럽게 찾는 문화공간이 되도록 내실 있게 운영하겠다"고 밝혔다.





영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>