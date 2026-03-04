본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

영남

창녕군, 6.3 지방선거대비 '공무원 선거중립의무 교육' 실시

영남취재본부 주소은기자

입력2026.03.04 10:55

시계아이콘00분 19초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

공무원의 정치적 중립 의무 준수
공정하고 투명한 선거 환경 조성

경남 창녕군은 군청 대회의실에서 제9회 전국동시지방선거를 대비해 직원 150여명을 대상으로 공무원의 선거중립의무 교육을 실시했다.


지난 3일 이뤄진 교육은 오는 6월 3일 실시되는 제9회 전국동시지방선거를 90여 일 앞두고 공무원의 정치적 중립 의무 준수와 공정하고 투명한 선거 환경을 조성하기 위해 마련됐다.

창녕군청.

창녕군청.

AD
원본보기 아이콘

이날 교육은 창녕군선거관리위원회 이진선 사무과장이 강사로 나서 공무원의 선거중립의무에 대한 설명을 시작으로 선거관여행위 금지, 관련 사례 등을 공유해 직원들의 이해를 도왔다.

군 관계자는 "다가오는 지방선거를 앞두고 공무원의 정치적 중립 의무 준수뿐만 아니라 공정하고 투명한 선거 사무 수행으로 행정의 신뢰도를 높이는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.





영남취재본부 주소은 기자 soeun7375@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"한 달 안에 안 끝나면 진짜 지옥문 열려"…'오천피도 위험' 전망, 최악의 시나리오 나왔다 "한 달 안에 안 끝나면 진짜 지옥문 열려"…'오천... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

유니폼이 아니라 지퍼 내린 그 환희의 순간이 팔렸다, 3억3000만원에

"254만원 스마트폰, 314만원 노트북이라니"…내리면 사러 오겠습니다

"열받아서 합류" 삼전 7만원대 털었다가 21만원 재탑승한 침착맨 어쩌나

갑자기 온통 양푼에 비비는 쇼츠만 나오더라니…'봄동' 비빔밥, 가격도 들썩

'충주맨' 김선태, 새 유튜브 공개 하루 만에 '63만' 돌파

"퇴근후 누워서 주식 좀 합시다" 美·日은 밤새 돌리는데…우린 '15%룰'에 발목

폴란드도 '자체 핵무기 개발' 시사…군사적 긴장감 최고조

새로운 이슈 보기