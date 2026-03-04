창녕군, 6.3 지방선거대비 '공무원 선거중립의무 교육' 실시

공무원의 정치적 중립 의무 준수

공정하고 투명한 선거 환경 조성

경남 창녕군은 군청 대회의실에서 제9회 전국동시지방선거를 대비해 직원 150여명을 대상으로 공무원의 선거중립의무 교육을 실시했다.

지난 3일 이뤄진 교육은 오는 6월 3일 실시되는 제9회 전국동시지방선거를 90여 일 앞두고 공무원의 정치적 중립 의무 준수와 공정하고 투명한 선거 환경을 조성하기 위해 마련됐다.

이날 교육은 창녕군선거관리위원회 이진선 사무과장이 강사로 나서 공무원의 선거중립의무에 대한 설명을 시작으로 선거관여행위 금지, 관련 사례 등을 공유해 직원들의 이해를 도왔다.

군 관계자는 "다가오는 지방선거를 앞두고 공무원의 정치적 중립 의무 준수뿐만 아니라 공정하고 투명한 선거 사무 수행으로 행정의 신뢰도를 높이는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.





영남취재본부 주소은 기자 soeun7375@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>