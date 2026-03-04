칠곡군, '달콤한 효' 김동혁·장경신 부부

어르신들을 향한 따뜻한 사랑

경북 칠곡군 약목면 덕산리에서 '널위한 딸기'농장을 운영하는 김동혁·장경신 부부가 최근 직접 수확한 싱싱한 딸기 50박스를 약목면 지역사회보장협의체에 기탁하며 지역 어르신들을 향한 따뜻한 사랑을 실천했다.

평소 어려운 이웃을 위한 나눔 실천에 깊은 앞장서 온 김동혁·장경신 부부는 제철을 맞은 딸기를 지역 어르신들과 나누고 싶다는 뜻을 밝혔으며, 기탁된 딸기 50박스는 당일 약목면 내 경로당 27개소에 전달되어 어르신들의 간식으로 제공됐다.

김동혁·장경신 부부는 "정성을 다해 키운 딸기를 드시고 어르신들이 건강하고 활기찬 봄을 맞이하셨으면 좋겠다"며 "앞으로도 우리 주변의 소외된 이웃들을 살피는 나눔 활동을 꾸준히 이어가겠다"고 했다.

이에 손정식 위원장은 "농사일로 바쁘신 와중에도 지역 어르신들을 위해 귀한 농산물을 아낌없이 내어주신 부부의 깊은 배려에 감사드린다"며 "기부해주신 따뜻한 마음 덕분에 경로당에 웃음꽃이 피었다"고 인사를 했다.

이어 김태년 약목면장은 "달콤한 딸기 향기가 어르신들에게 큰 위로와 활력이 될 것이며, 면에서도 어르신들이 소외되지 않고 건강한 노후를 보내실 수 있도록 세심한 복지행정을 펼치겠다"고 했다





