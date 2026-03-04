티웨이항공 예약하면 소노호텔앤리조트 30% 할인

항공·숙박 제휴 프로모션

티웨이항공 티웨이항공 091810 | 코스피 증권정보 현재가 1,220 전일대비 62 등락률 -4.84% 거래량 545,197 전일가 1,282 2026.03.04 10:40 기준 관련기사 [특징주]미국·이란 전쟁에 항공주 하락…대한항공 7%↓티웨이항공, SNS 소통 채널 다변화… 유튜브 구독자 153% 증가티웨이항공, 작년 영업손실 2655억원…고환율·고유가 적자폭 확대 전 종목 시세 보기 close 은 31일까지 소노호텔앤리조트와 제휴 프로모션을 진행한다고 4일 밝혔다.

티웨이항공 홈페이지에서 항공권을 예약하면 소노호텔앤리조트 국내 사업장 객실 주중 30%, 주말 20% 할인 쿠폰을 제공한다. 대상 사업장은 ▲소노캄 제주 ▲소노문 해운대 ▲소노캄 여수 ▲소노벨·소노캄·소노펫 비발디파크 ▲소노벨 단양이다.

쿠폰 사용 기간은 오는 5월 30일까지로 일부 기간은 제외된다. 1매당 2인이 사용할 수 있는 소노캄 제주 조식 30% 할인 쿠폰도 제공한다.

소노호텔앤리조트 홈페이지와 모바일 앱(웹)에서 객실을 예약하면 티웨이항공 국내선 1만2000원 할인 쿠폰과 국제선 최대 6만원 할인 쿠폰을 제공한다. 탑승 가능 기간은 국내선은 오는 5월 31일 국제선은 10월 24일까지이며, 일부 기간은 제외된다.

티웨이항공 관계자는 "양사 고객이 각 채널에서 보다 편리하게 혜택을 받을 수 있도록 쿠폰 상호 제공 방식으로 프로모션을 구성했다"며 "안전 운항을 최우선으로 고객이 체감할 수 있는 혜택 중심 프로모션을 지속 선보이겠다"고 말했다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr



