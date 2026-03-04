본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

유통

티웨이항공 예약하면 소노호텔앤리조트 30% 할인

오현길기자

입력2026.03.04 10:02

시계아이콘00분 27초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

항공·숙박 제휴 프로모션

티웨이항공 은 31일까지 소노호텔앤리조트와 제휴 프로모션을 진행한다고 4일 밝혔다.


티웨이항공 예약하면 소노호텔앤리조트 30% 할인
AD
원본보기 아이콘

티웨이항공 홈페이지에서 항공권을 예약하면 소노호텔앤리조트 국내 사업장 객실 주중 30%, 주말 20% 할인 쿠폰을 제공한다. 대상 사업장은 ▲소노캄 제주 ▲소노문 해운대 ▲소노캄 여수 ▲소노벨·소노캄·소노펫 비발디파크 ▲소노벨 단양이다.

쿠폰 사용 기간은 오는 5월 30일까지로 일부 기간은 제외된다. 1매당 2인이 사용할 수 있는 소노캄 제주 조식 30% 할인 쿠폰도 제공한다.


소노호텔앤리조트 홈페이지와 모바일 앱(웹)에서 객실을 예약하면 티웨이항공 국내선 1만2000원 할인 쿠폰과 국제선 최대 6만원 할인 쿠폰을 제공한다. 탑승 가능 기간은 국내선은 오는 5월 31일 국제선은 10월 24일까지이며, 일부 기간은 제외된다.


티웨이항공 관계자는 "양사 고객이 각 채널에서 보다 편리하게 혜택을 받을 수 있도록 쿠폰 상호 제공 방식으로 프로모션을 구성했다"며 "안전 운항을 최우선으로 고객이 체감할 수 있는 혜택 중심 프로모션을 지속 선보이겠다"고 말했다.




오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"한 달 안에 안 끝나면 진짜 지옥문 열려"…'오천피도 위험' 전망, 최악의 시나리오 나왔다 "한 달 안에 안 끝나면 진짜 지옥문 열려"…'오천... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

유니폼이 아니라 지퍼 내린 그 환희의 순간이 팔렸다, 3억3000만원에

"254만원 스마트폰, 314만원 노트북이라니"…내리면 사러 오겠습니다

"열받아서 합류" 삼전 7만원대 털었다가 21만원 재탑승한 침착맨 어쩌나

갑자기 온통 양푼에 비비는 쇼츠만 나오더라니…'봄동' 비빔밥, 가격도 들썩

'충주맨' 김선태, 새 유튜브 공개 하루 만에 '63만' 돌파

"퇴근후 누워서 주식 좀 합시다" 美·日은 밤새 돌리는데…우린 '15%룰'에 발목

폴란드도 '자체 핵무기 개발' 시사…군사적 긴장감 최고조

새로운 이슈 보기