케어링, AI 전화 'AI마음돌봄' 서비스 출시

케어링은 경청·공감 대화 중심 인공지능(AI) 전화 'AI마음돌봄' 서비스를 베타 출시했다고 4일 밝혔다.

AI마음돌봄은 AI가 어르신에게 즐거운 대화 경험을 제공하는 돌봄 프로그램으로, 어르신이 혼자 계신 시간에도 IT 기술을 활용한 지속적인 커뮤니케이션 활동으로 돌봄 공백을 완화할 필요가 있다는 케어링 돌봄 종사자들의 공감에서 기획됐다.

케어링은 지난 7년간 돌봄 현장에서 쌓은 노하우를 적용해 AI가 경청·인정·공감하는 말벗 형태로 운영되도록 어르신을 대하는 태도와 원칙을 설계하는 데 주력했다. 과거 경험을 이야기하며 어르신 삶이 얼마나 의미 있었는지 스스로 인지하도록 돕는 '회상요법', 상대방의 강점을 발견하고 인정하는 '동기강화상담' 원리 등이 반영됐다.

케어링은 AI마음돌봄을 이달부터 시니어 레지던스 '케어링 스테이' 입주자를 대상으로 시범 적용할 예정이며, 연내 케어링 방문요양 수급자를 포함해 2000여 명으로 서비스 제공 대상을 확대할 계획이다. 또한 어르신이 희망하는 경우 24시간 언제든 대화할 수 있는 소통 창구로 확장해 돌봄 공백을 줄여나갈 예정이다.

김태성 케어링 대표는 "초고령 사회로 접어들면서, 돌봄 종사자 인력 부족으로 '돌봄 공백'에 대한 우려가 커지고 있다"며 "앞으로도 AI, 로봇, 데이터 등 혁신 기술을 업무 현장에 적극적으로 도입하고 돌봄의 미래를 만들어가겠다"고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr



