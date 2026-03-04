본문 바로가기
경기교육청, 현장 체감 중심 '청렴정책' 추진

이영규기자

입력2026.03.04 09:15

경기도교육청이 올해 청렴 정책의 청사진을 '함께 만들어가는 청렴, 함께 나아가는 경기미래교육'으로 정하고, 현장 체감 중심의 행정을 펼친다.


도교육청은 먼저 ▲'청렴 리더십' 기반 선순환 청렴 체계 강화 ▲현장 중심의 선제적 부패통제 및 사전 예방 내실화 ▲현장에서 시작되는 모두의 청렴을 토대로 20개 과제를 추진한다.

특히 전년도 청렴 정책 중 구성원 만족도가 높거나 우수한 평가를 받은 정책을 확대·발전시키고, 본청·교육지원청·학교 간 협력체계를 강화한다.


경기도교육청

경기도교육청

아울러 청렴 정책 홍보를 강화하고 현장 소통을 확대해 지속가능한 선순환 청렴 체계를 구축하고, 이로써 현장에서 실질적인 체감 변화가 일어나도록 독려한다.


이를 위해 청렴 블로그 '이제는 경청(경기교육 청렴) 시대' 개설과 교육지원청별 '청렴도 향상 실무추진단' 운영 등 수요자 중심의 홍보를 다각화한다.

도교육청은 미래세대의 교실 안 조기 청렴 교육으로 청렴·윤리의식을 자연스럽게 습득할 수 있는 교육 기반을 마련해 청렴한 미래인재 양성에도 더욱 노력할 계획이다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
