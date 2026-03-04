GH, 300억 '상생펀드' 조성…산단 입주기업 대출금리 3%p 낮춘다

경기주택도시공사(GH)가 고금리와 원자재 가격 상승으로 어려움을 겪는 도내 중소기업을 위해 300억원 규모의 'GH상생펀드'를 조성했다.

이번 펀드는 GH가 운용 자금 300억원을 금융기관에 예탁하고, 여기서 발생하는 이자를 활용해 중소기업의 대출 금리를 감면해 주는 방식으로 진행된다. 지원 대상은 GH 산업시설용지를 분양 또는 임대받은 중소기업이다.

GH는 앞서 3일 우리은행과 '경기도 중소기업 동반성장을 위한 상생펀드 협약식'을 체결했다.

이번 펀드는 파격적인 금리 감면이다. 지원 대상으로 선정된 기업은 최대 10억원 한도 내에서 연 3.05%P의 금리 인하 혜택을 받을 수 있다.

경기주택도시공사가 3일 우리은행과 'GH상생펀드' 협약을 체결했다.

기업당 연간 최대 3050만원까지 금융비용을 절감할 수 있어, 자금 조달에 어려움을 겪는 중소기업의 유동성 확보와 경영 안정에 실질적인 도움이 될 전망이다.

GH는 이번 펀드 조성을 통해 공공기관으로서의 사회적 책임을 다하는 한편, 지역 경제의 근간인 중소기업과의 상생 협력 관계를 더욱 공고히 한다는 계획이다.

김용진 GH 사장은 "이번 상생펀드가 도내 기업들의 경영 위기를 극복하고 정상화하는 데 든든한 버팀목이 되길 바란다"며 "앞으로도 대출 현황을 면밀히 모니터링하고 기업들의 목소리를 반영해, 기업과 공사가 함께 성장할 수 있는 실효성 있는 상생 모델을 지속적으로 발굴하겠다"고 밝혔다.





이영규 기자



