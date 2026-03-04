여기어때, 추성훈과 함께 떠나는 '버킷팩' 공개

아조씨와 함께 떠나는 여행 콘셉트

2박3일간 일본 오사카에서 추성훈과 여행

종합 여행·여가 플랫폼 여기어때는 종합격투기 선수 출신 방송인 추성훈과 함께 떠나는 '버킷팩' 여행 상품을 공개했다고 3일 밝혔다.

이번 버킷팩은 추성훈이 팬들과 함께 떠나고 싶은 여행을 직접 기획했다는 점이 특징이다. 콘셉트는 '아조씨와 함께 떠나는 여행'이다. 참가자들은 2박3일 동안 일본 오사카에서 추성훈과 여행을 함께한다.

여행 일정은 다음 달 24일부터 26일까지다. 참가자는 추성훈과 전 일정을 함께 소화하게 된다. 상품에는 오사카 왕복 항공권과 숙박, 한정판 굿즈 등이 포함된다. 숙소는 OMO7 오사카 바이 호시노 리조트(Osaka by Hoshino Resorts)다.

참여 신청은 오는 29일까지 여기어때 앱에서 1000원을 결제해 응모할 수 있다. 신청자는 여행에 참여하고 싶은 이유 등 사연을 작성해야 한다. 추성훈이 직접 '아조씨 여행' 콘셉트에 맞는 참가자를 선발하며, 남성 참가자 6명이 최종 선정된다. 당첨자는 다음 달 8일 발표된다. 응모 시 결제한 1000원은 당첨되지 않을 경우 여기어때 포인트로 환급된다.

김용경 여기어때 브랜드 실장은 "이번 버킷팩은 '아조씨 매력'으로 인기를 얻고 있는 추성훈이 직접 기획한 여행"이라며 "특별한 여행 경험을 원하는 이용자라면 이번 버킷팩에 응모해보길 바란다"고 말했다.

버킷팩은 여기어때에서만 경험할 수 있는 오리지널 여행 패키지다. 그동안 방송인 노홍철, 유튜버 원지, 빠니보틀, 유병재, 곽튜브 등이 팬들과 함께 여행을 떠나는 프로그램으로 진행됐다.





