관악구, 'MWC 2026'에 관악S밸리 스타트업 3개사 참가

바르셀로나서 글로벌 시장 공략

서울 관악구(구청장 박준희)가 세계 최대 이동통신 전시회 'MWC(Mobile World Congress) 2026'에 참가해 관악S밸리 스타트업들의 기술력을 글로벌 무대에 선보이고 있다고 4일 밝혔다.

MWC 2026에 참가하는 관악S밸리 스타트업 대표와 함께 기념 촬영하는 박준희 관악구청장(우측에서 세 번째). 관악구 제공.

구는 관악중소벤처진흥원과 함께 지난달 23일부터 스페인 바르셀로나에서 열리고 있는 MWC 2026에 관내 유망 기업 3개사의 전시를 지원하고 있다. 참가 기업은 ▲나노브리지(나노탄소복합소재 기반 고효율 냉각수 및 투명 방염필름 개발) ▲투피트(인공지능 기반 자동 설계 최적화 소프트웨어 개발) ▲플래닝고(웹 기반 B2B 제조·유통용 3D CPQ 솔루션) 등 총 3개사다.

이들 기업은 현지 참관객과 글로벌 기업 관계자들의 높은 관심을 받으며 유럽 정보통신기술(ICT) 업계와 실질적인 협력 가능성을 타진하고 있다. 나노브리지 김은지 대표는 "관악구와 진흥원의 체계적인 지원 덕분에 안정적으로 활동에 전념하며 글로벌 확장에 대한 강한 자신감을 얻고 있다"고 현장 분위기를 전했다.

구는 이번 MWC와 지난 CES 등 국제 박람회 참가 성과를 토대로 글로벌 산업 트렌드를 분석해 관악S밸리 지원 정책에 반영할 계획이다.

박준희 관악구청장은 “현재 진행 중인 MWC 2026 현장에서 우리 관악S밸리 기업들을 향한 글로벌 참관객들의 높은 관심과 호응을 전해 듣고 있다”며 “앞으로도 우리 유망 기업들이 세계 시장의 중심에 우뚝 설 수 있도록 국제 박람회 참가 등 글로벌 진출을 위한 정책적 지원을 아끼지 않겠다”고 강조했다.





김민진 기자



