“하늘길 다시 넓힌다”… 에어부산, 부산∼나가사키 부정기편 주 5회로 확대

에어부산(대표 정병섭)이 부산∼나가사키 노선에 대한 지역민 수요 증가에 힘입어 부정기편을 확대 운항하며 일본 소도시 노선 공략에 속도를 낸다.

에어부산은 오는 3월 29일부터 4월 25일까지 부산∼나가사키 노선 부정기편을 주 5회(월·수·목·토·일)로 확대 운항한다고 4일 전했다.

이 노선은 지난해 10월 시범적으로 첫 부정기편 운항을 시작한 이후 높은 수요가 확인되면서 올해 1월부터 주 3회 일정으로 운항해 왔으며, 이번에 주 5회까지 증편하게 됐다.

이번 증편은 운항 시간대 측면에서도 여행객 편의성을 높였다. 김해국제공항에서 오전 9시 5분 출발해 나가사키 공항에 오전 10시 도착하며, 귀국편은 오전 11시 현지 출발, 낮 12시 김해국제공항 도착 일정이다. 근거리 여행객들이 선호하는 오전 시간대 중심으로 편성했다는 설명이다.

에어부산은 지난해 10월 부산과 나가사키를 잇는 직항 노선을 최초로 개설해, 그간 후쿠오카를 경유해야 했던 불편을 해소하며 양 지역 간 인적 교류와 관광 활성화를 촉진해 왔다. 해당 노선은 첫 부정기편 운항 이후 현재까지 평균 90% 중반대의 높은 탑승률을 기록하며 지역민들로부터 호응을 얻고 있다.

에어부산 관계자는 "직항편 개설로 접근성이 크게 향상됐다"며 "지역민 편익을 최우선에 두고 수요 기반의 탄력적 노선 운영을 통해 국제노선 네트워크를 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.

