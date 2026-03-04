'주 4.5일제 시범사업'…경기도일자리재단, 3월27일까지 모집

경기도일자리재단이 '주 4.5일제 시범사업' 신규 참여기업을 오는 27일까지 모집한다.

주 4.5일제 시범사업은 노동시간 단축에 따른 현장 부담을 완화하고 제도의 안착을 지원하는 정책이다. 노사 합의를 통해 기업이 자율적으로 근로시간을 단축하되 임금은 삭감 없이 유지하는 구조로 운영된다.

사업은 근로자의 삶의 질을 높이고 기업의 지속 가능한 성장 기반을 마련하는 데 목적이 있으며, 재단은 현장 맞춤형 지원을 통해 기업과 노동자 모두가 체감할 수 있는 변화를 이끌 계획이다. 현재 도내에는 지난해 선정된 97개 기업과 1개 공공기관이 있다.

도 일자리재단은 선정 기업에 노동자 1인당 월 최대 27만원(주 5시간 단축 기준)의 임금 보전 장려금을 지원한다.

기업당 최대 1500만원 한도 내에서 근로시간 단축 정착을 위한 맞춤 컨설팅과 근태관리 프로그램을 제공한다. 이를 통해 기업의 생산성 향상과 조직문화 개선을 추진할 예정이다.

특히 올해는 신규채용장려금을 새롭게 도입한다. 근로시간 단축 과정에서 발생할 수 있는 인력 공백을 완화하고 고용 확대를 유도하기 위한 지원 제도다. 신규 근로자를 채용하면 1인당 월 80만원을 최대 6개월간 지원한다.

시범사업 참여 기업은 도내 소재 상시근로자 300인 미만 중소·중견기업이다. 참여를 희망하는 기업은 잡아바 어플라이 누리집(apply.jobaba.net)을 통해 온라인으로 신청하면 된다.





