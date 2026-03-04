본문 바로가기
함양군민 안녕 기원 … 서하면 은행마을 정월대보름 행사 열려

영남취재본부 최순경기자

입력2026.03.04

진병영 군수·김윤택 의장 등 100여명 참석

경남 함양군 서하면 은행마을은 지난 3일 정월대보름을 맞아 함양군민과 마을의 안녕을 기원하는 은행나무 고사제를 올렸다.

함양군 서하면, 천연기념물 은행나무 고사제로 안녕과 풍년 기원.

이날 행사는 진병영 함양군수와 김윤택 군의회 의장, 이춘덕 도의원을 비롯한 지역구 군의원과 지역 주민 등 100여명이 참석해 무사 안녕과 풍년을 기원하는 고사제를 지내고, 풍물놀이와 지신밟기 등 민속놀이를 즐기며 소통과 화합을 다지는 시간을 가졌다.


군 관계자는 "은행나무 고사제로 주민 간 유대를 강화하고 지역 전통을 이어가는 계기가 되길 바란다"라며 "앞으로도 전통문화 보존과 공동체 화합을 위해 지속 노력하겠다."라고 말했다.

한편, 은행마을 은행나무는 천연기념물 제406호로서 마을의 형성과 함께 식재된 것으로 전해지며, 추정 수령은 약 1000년으로 긴 세월 동안 마을의 역사와 함께해 온 은행마을의 상징이자 수호목으로 여겨지고 있다.





영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr
