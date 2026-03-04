K보존 기술 전 세계로…국립문화유산연구원 국제 연수생 모집

아시아권 국한하던 연수 프로그램 확대

60일간 연구주제 이론·실습 전수

국가유산청 국립문화유산연구원은 다음 달 17일까지 국제 문화유산 보존기술 연수 참가자를 모집한다. 2005년부터 아시아 중심으로 운영한 문화유산 보존과학 전문가 역량 강화 프로그램 대상을 전 세계로 넓힌다.

연구원은 지난 20년간 아시아 19개국에서 연수자 120명을 배출했다. 임종덕 원장은 "아프리카와 섬나라 개발도상국 등에서도 우리의 보존 기술을 적용할 수 있도록 국제교류를 확대할 계획"이라며 "국제 문화유산 보존 협력의 새로운 전기를 마련하겠다"고 밝혔다.

연구원은 고고, 미술, 건축, 안전방재, 보존과학, 디지털 등 여섯 분야 전문가 다섯 명 안팎을 선발한다. 연수자는 8월 3일부터 10월 1일까지 60일간 연구원 담당자와 멘토·멘티를 맺고 개인별 연구주제 이론과 실습을 병행한다.

연수 참여 인원과 기간은 단계적으로 늘어날 예정이다. 관계자는 "유네스코 산하 국제문화유산보존복원연구센터(ICCROM)와 공동 운영하는 콜아시아, 아시아권 보존과학 현지 기술 교육 등 국제 연수프로그램을 고도화해 전 세계와 협력 체계를 형성하며 세계 유산 보존을 선도하겠다"고 말했다.





