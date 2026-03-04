본문 바로가기
Dim영역
문화·라이프
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

문화일반

13세기 고려청자·17세기 공신 초상화 보물 된다

이종길기자

입력2026.03.04 09:00

시계아이콘00분 50초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

청자 상감쌍룡국화문 반과 유효걸 초상 및 궤
고난도 역상감 기법 구사 "완숙한 경지"
17세기 공신 화상의 전형적 도상 보여

청자 상감쌍룡국화문 반

청자 상감쌍룡국화문 반

AD
원본보기 아이콘

완숙한 기법을 뽐내는 고려시대 상감 청자와 전용 보관함을 갖춘 조선시대 초상화가 보물이 된다. 국가유산청은 '청자 상감쌍룡국화문 반'과 '유효걸 초상 및 궤'를 국가지정문화유산 보물로 지정한다고 4일 예고했다. 한 달간 각계 의견을 수렴하고 문화유산위원회 심의를 거쳐 지정 절차를 마무리한다.


13세기경 제작한 청자 상감쌍룡국화문 반은 굽이 없는 형태로, 내외부를 상감과 음각 기법으로 빼곡히 채웠다. 내부 바닥에는 이례적으로 두 마리 용과 파도 물결을 그려 넣었다. 일반 대접보다 크기가 큰데, 무늬 바깥을 파내 백토로 채우는 고난도 역상감 기법을 구사했다. 이 때문에 왕실이나 관아에서 사용한 유물로 평가된다. 국가유산청은 "수리 흔적 없이 유면 상태가 탁월해 13세기 청자의 완숙한 경지를 보여준다"고 설명했다.

유효걸 초상

유효걸 초상

원본보기 아이콘

천안박물관에서 관리하는 유효걸 초상 및 궤는 1624년 이괄의 난을 진압해 진무공신 2등에 오른 유효걸의 초상화와 전용 보관함이다. 1625년 공신 화상 제작 뒤 후손이 내력을 전승해 왔다. 초상화는 사모를 쓰고 관복을 입은 채 두 손을 마주 잡고 앉은 17세기 공신 화상의 전형적 도상을 따른다. 가슴에는 해치 흉배를 달고, 허리에는 종2품 품대인 학정대를 둘렀다. 기존 초상화와 달리 갈색 얼굴에 얇은 선을 쓰고 흉배 바탕에 금색 물결무늬를 적용했다. 국가유산청은 "초상화를 넣었던 궤가 함께 전해 학술 가치가 높다"고 평가했다.


윤증 초상

윤증 초상

원본보기 아이콘

한편 국가유산청은 기존 보물인 '윤증 초상 일괄'에 1885년 이한철이 그린 이모본 한 점과 앞선 시기의 영당기적 한 점을 추가하기로 했다. 윤증 가문은 당대 최고 화가를 초빙해 초상화를 지속해서 복제하고 그 과정을 영당기적에 남겨 두었다. 국가유산청은 "이모본을 통해 시대별 화풍을 엿볼 수 있어 미술사적 의미가 크다"고 말했다.




이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

[단독]폭발한 소액주주, 하얗게 질린 '곰표'… 6조원 담합 청구서에 대한제분 최대 위기 [단독]폭발한 소액주주, 하얗게 질린 '곰표'… 6조... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"열받아서 합류"…삼전 7만원대 털었다가 21만원에 재탑승한 침착맨 어쩌나

"돈 없어도 행복하다는 옛말"'쓸쓸함'마저 빈부격차

"지퍼 내린 그 순간, 호날두 넘었다"…3억3000만원에 팔려

"나 장항준인데, 집주소 알려줘봐"…'왕사남' 배우에 기저귀 보낸 사연

'단종 열풍'에 조용하던 마을 2시간 줄 선다

방어무기 부족한 미국 VS 공격무기 부족한 이란

캐나다 60조 잠수함 사업, 韓·獨 분할 발주 가능성

새로운 이슈 보기