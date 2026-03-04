이유 없는 삼성전자 하한가…넥스트레이드 변동성 시험대 [3분 브리프]

[한 눈에 읽기]
①넥스트레이드 1년…거래 확대 성과 속 변동성·가격왜곡 숙제
②국제유가, 호르무즈 해협 봉쇄에 폭등…"120달러 갈 수도"
③미·이란 전쟁에 유가·환율·운임 급등…산업계 '원가 쇼크'
MARKET INDEX
○미 뉴욕증시 '호르무즈 봉쇄' 공포에 일제 하락
○다우, 장중 1200P 폭락했다 만회…금 4%·은 7%↓
○환율 한 때 1500원 돌파…2009년 금융위기 이후 처음
TOP 3 NEWS
■ "뭐야?" 삼성전자도 뜬금없는 하한가… 눈 빠져라 출퇴근길 '주식창' 보며 전전긍긍
○"과도한 변동성 완화 장치 필요" 지적
○거래시간 확대에 따른 피로도 증가 우려
■ 유가 120달러 가나…이란 "호르무즈 모든 선박 불태울 것" 위협
○중동국가 정유시설도 잇단 공격
○전쟁 장기화땐 100달러 넘길 듯
■ 유가·환율·운임 '트리플 쇼크'…제조업 원가 마지노선 무너지나
○석유화학부문, 타격 불가피
○항공업계, 국제유가 직접 노출
그래픽 뉴스 : 잠잠하던 펄프값 6개월째 '급등'…종이값 인상되나
○지난해 8월부터 6개월 연속 상승
○남미 펄프 제조사들 수급량 조절
○중국 시장 중심 수요 폭등 영향도
돈이 되는 法
■ 자사주로 성과급 주는 RSU, 지급 문제로 분쟁 생길 수도
○"활용도 높아지며 소송도 증가할 것"
○임금성 인정 문제 지적
☞기사보기: https://www.asiae.co.kr/article/lawtimes/2026030315565453469
■ 수천 명 규모 단체 소송도 AI가 '척척'
○로펌은 플랫폼·전담팀 만들어
○"단체소송 확대 전망돼"
☞기사보기: https://www.asiae.co.kr/article/lawtimes/2026030315570457446
■ 검찰, 민간 생성형 AI 판례 검색 등에 이용 중
○"엘박스와 정식 계약 채결해 생성형 판례 이용중"
○문맥 이해·텍스트 요약 한계 남아
☞기사보기: https://www.asiae.co.kr/article/lawtimes/2026030315571761391
※ 아시아경제와 법률신문의 콘텐츠 제휴 코너인 '돈이 되는 法'은 매주 화·목요일자에 실립니다.
오늘 핵심 일정
○국내
○해외
06:30 미국 미국석유협회(API) 주간 원유 재고
09:30 호주 GDP (YoY) (4분기)
10:30 중국 제조업 구매관리자지수 (2월)
22:15 미국 ADP 비농업부문 고용 변화 (2월)
23:45 미국 서비스 구매관리자지수 (2월)
◇점심&퇴근길 날씨
○강수확률 오전 0%｜오후 0%
○미세먼지 오전 좋음｜오후 보통
3분이면 OK, 꼭 필요한 시간-가성비 경제뉴스. 매일 8시 발행.
꼭 봐야할 주요뉴스"퇴근후 누워서 주식 좀 합시다" 美·日은 밤새 돌... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>