"성실납세 문화 확산" … 창원특례시, 지방세 성실납세자 감사패 수여

경남 창원특례시는 3일 '제60회 납세자의 날'을 맞아 지방세를 성실히 납부해 시민의 귀감이 되고 지방재정 운영에 기여한 성실납세자에게 감사패를 수여했다.

이번 수여식은 성실하게 지방세를 납부하는 납세자가 보람과 자긍심을 느끼고 성실납세가 존중받는 사회 분위기를 확산하기 위해 마련됐다.

시는 『창원시 성실납세자 지원에 관한 조례』에 따라 지난해 지방세 납부액이 법인 3억원, 개인 5000만원 이상이면서 지방세를 체납한 이력이 없는 납세자를 선정했다. 올해는 한화엔진(주), 세방전지(주), 지엠비코리아(주) 3개 기업과 동부회센타 박희선 대표, 기아오토규 진해서비스 김환태 대표 개인 2명을 성실납세자로 선정했다.

성실납세자에게는 감사패 전달 이외에도 △지방세 세무조사 2년간 유예 △지방세 징수유예 또는 납기한 연장 시 납세담보 완화 △시가 주관하는 각종 행사나 시찰 등에 초청대상자로 선정 등의 혜택이 주어진다.

장금용 창원시장 권한대행은 "어려운 경제 여건 속에서도 성실히 지방세를 납부해 주신 분들께 감사드린다. 납부해 주신 세금이 시민 복지와 청년 일자리 창출, 지역 발전을 위한 소중한 재원으로 쓰일 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





