본문 바로가기
Dim영역
증권
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

특징주

[특징주]새만금 투자 수혜…현대위아 8%↑

박승욱기자

입력2026.03.03 10:04

시계아이콘00분 25초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

대규모 투자 소식에 현대위아 주가가 8% 뛰었다.

[특징주]새만금 투자 수혜…현대위아 8%↑
AD
원본보기 아이콘

3일 오전 10시 1분 기준 현대위아는 전 거래일 대비 8.00%(8100원) 오른 10만9400원에 거래되고 있다.


이날 다올투자증권은 현대위아에 대해 투자의견 매수를 유지하고 목표주가는 8만5000원에서 14만원으로 상향했다.

유지웅 다올투자증권 연구원은 "현대차그룹의 새만금 투자 확정에 따른 로봇사업 확대 모멘텀이 기대된다"며 "이번 투자 규모는 9조원 수준"이라고 설명했다.


이어 "이번 투자에는 인공지능(AI) 데이터센터가 5조8000억원, 로봇제조 클러스터가 4000억원이 포함됐다"며 "로봇제조 현장에는 현대위아의 협동 로봇이 현장에 투입될 수 있어 성장 동력으로 인식될 것"이라고 덧붙였다.


유 연구원은 "현대위아는 그룹사향 공급을 위해 로봇사업 영위하고 있는데 지난해 기준 500억원 매출에 이어 새만금 투자로 수혜 가능성이 크다"며 "물류로봇, 주차로봇, 협동로봇 등이 있고, 현대차그룹의 대규모 생산설비 투자 시 외형 확장이 가능하다"고 했다.




박승욱 기자 ty1615@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"뭐야?" 삼성전자도 뜬금없는 하한가… 눈 빠져라 출퇴근길 '주식창' 보며 전전긍긍[넥스트레이드 1년]② "뭐야?" 삼성전자도 뜬금없는 하한가… 눈 빠져라 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"유튜버 궤도 포토카드 얻으려 책 20권 샀다"…'아이돌 앨범깡' 닮아가는 서점가

"배 타는데만 2시간"…영화 한 편에 뒤집힌 청령포, 단종 성지 북새통

부모가 산에 버렸던 中 여성, 연 매출 500억 패션 브랜드 오너로

"부자 되려고 왔는데"…'꿈의 도시' 두바이 공격에 인플루언서들 혼란

졸음운전 차량에 쓰러진 16살 외동딸, 장기기증으로 6명에 새 삶 선물

미-이란 자폭드론 투입은 '장기전 대비용'

"이란 리스크보다 신용불안이 더 위험할 수도"

새로운 이슈 보기