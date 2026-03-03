토스뱅크 임추위, 차기 대표 후보로 이은미 현 대표 추천

임추위 "토스뱅크 도약에 결정적 역할"

토스뱅크 임원후보추천위원회가 차기 대표 후보로 이은미 현 대표를 추천했다고 3일 밝혔다.

임추위는 지난 1월 경영승계 절차를 개시한 이후 토스뱅크의 지속 가능한 성장과 혁신을 견인하고 조직에 안정감을 부여할 수 있는 후보군을 발굴·검증한 끝에 지난달 27일 회의에서 이 대표를 추천했다고 토스뱅크는 전했다.

당시 회의에서 임추위는 이 대표의 지난 경영 성과·역량, 리더십 등을 종합적으로 평가했다. 정윤모 임추위원장은 "이 대표가 지난 임기 동안 보여준 탁월한 경영 능력과 그 기반을 받치고 있는 성장성, 수익성, 영속성, 건전성 등 4가지 핵심축이 토스뱅크를 도약시키는 데 결정적인 역할을 했다"며 "앞으로도 미래 비전을 바탕으로 조직을 이끌고 지속가능한 성장을 이어갈 수 있는 최적의 리더십에 해당한다"고 말했다.

임추위는 이 대표 취임 이후 탄탄한 재무 성과를 바탕으로 수익의 질적 성장이 이뤄졌다고 판단했다. 신용대출 중심에서 보증부 대출 확대를 통한 여신 포트폴리오 개선을 달성했고, 다양한 상품 포트폴리오 구성을 통한 은행의 기초체력을 강화했다는 것이다. 자기자본비율(BIS) 등 각종 지표의 성장세 속에 토스뱅크의 흑자기조가 안정적으로 유지되고 있다고 봤다.

월간 활성 유저수(MAU)의 증가, 계좌 개설 고객 수 급등 등 금융 플랫폼 가치 상승도 좋은 평가를 받았다. 임추위는 이와 관련된 인터넷은행 최초 자산관리(WM) 서비스인 '목돈굴리기'와 광주은행과의 상생 모델인 '함께대출', 외화통장과 연계된 '해외송금'의 성공적인 관계성을 이루며 비이자수익 창출 및 새로운 수익원 창출에 기여했다고 봤다.

각종 리스크 관리 능력도 돋보인다고 평가했다. 이은미 대표는 취임 이후 금융회사로서의 내부통제, 사이버 보안, 사회공헌활동과 ESG(환경·사회·지배구조) 관리 등 다양한 비전을 제시해 왔다.

정 위원장은 "토스뱅크가 현재 추진 중인 AI 전환, 기술 기반 안전망 구축 및 글로벌 사업 확장 등은 비전이 불확실한 시장 상황 속에서 미래 경쟁력을 확고히 할 것으로 기대되는 영역"이라며 "고객들의 자산관리와 외환, 기업금융 등 비즈니스 영역을 폭넓게 확장할 수 있는 전략적 안목을 갖춘 것이 이은미 대표의 강점"이라고 평가했다.

최종 후보로 추천된 이 대표는 오는 31일 정기 주주총회 및 이사회 승인을 거쳐 차기 대표로 취임할 예정이다.





이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>