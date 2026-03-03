"상품별 수익률 한눈에"…금감원, 연금포털 비교공시 개선

통합연금포털에서 신탁, 펀드 등 연금저축상품의 수익률 등을 상품 특성에 맞게 비교할 수 있게 됐다.

금융감독원은 이처럼 지난해 4분기 자료부터 통합연금포털 연금저축 비교공시가 편리해지도록 시스템 개선이 이뤄졌다고 3일 밝혔다.

대표적인 개선사항은 수익률 정보다. 지난해 4분기부터 신탁은 배당률, 펀드나 ETF는 수정기준가 기준 수익률, 보험은 적립률 등 상품 특성별 수익률 지표를 달리 적용했다.

그간 모든 상품에 대한 수익률 지표는 순납입원금 대비 운용손익으로 통일돼 있어 수익률이 왜곡됐다. 실제로 신탁은 운용기간에 따라 수익률이 높아지며, 펀드는 자금 유·출입에 따른 수익률 변동폭이 커지기 때문에 각 상품별로 다른 수익률 지표가 필요했다.

투자 수요가 증가하는 ETF에 대한 정보도 추가됐다. ETF에 대해 순자산총액·수익률·위험등급 등 정보를 제공해 소비자가 다양한 상품을 비교할 수 있도록 했다. 위험 등급은 ETF뿐 아니라 다른 펀드 상품에도 적용돼 상품 위험 수준을 직관적으로 파악할 수 있도록 했다.

지난해 4분기부터 상품 판매사별로 상품 유형별 적립금 현황도 제공한다. 이를 통해 소비자들이 연급저축상품을 판매·관리하는 금융회사별 성과를 확인하고 합리적인 판단을 내릴 수 있도록 돕는다.

이는 제조사 중심의 정보만 제공된 데 따른 조치다. 특히 연금저축펀드는 제조사와 판매사가 다른 경우가 많다. 판매사의 적립금 보유량은 소비자 입장에서 선택 기준 중 하나로 작용한다. 하지만 그간 연금저축펀드는 판매사를 알 수 없어 소비자의 선택이 어려운 측면이 있었다.

금감원 관계자는 "통합연금포털을 이용하는 연금상품 가입자들이 더 편리하게 이용할 수 있도록 편의 기능을 개선할 것"이라며 "올해 하반기에는 이용 접근성을 높이기 위한 개편 작업을 계획하고 있다"고 말했다.





