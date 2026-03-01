본문 바로가기
[속보]국회, 전남광주통합특별시 특별법 통과…40년 만에 행정통합

호남취재본부 송보현기자

호남취재본부 심진석기자

입력2026.03.01 21:45

숏뉴스
재석 175명 중 159명 찬성 의결
7월 1일 ‘광주특별시’ 출범 예정
6·3 지방선거서 초대 시장 선출

광주와 전남이 다시 하나의 행정권역으로 묶이게 됐다. 1986년 광주가 직할시로 분리된 지 약 40년 만이다. 인구 320만 명 규모의 통합 지방정부가 출범할 제도적 기반이 마련됐다.

국회 신정훈 행정안전위원회 위원장이 1일 국회에서 전남광주통합특별시 설치를 위한 특별법안과 지방자치법 일부개정법률안(대안)을 설명하고 있다. 연합뉴스

국회 신정훈 행정안전위원회 위원장이 1일 국회에서 전남광주통합특별시 설치를 위한 특별법안과 지방자치법 일부개정법률안(대안)을 설명하고 있다. 연합뉴스

1일 국회 본회의에서 '전남광주통합특별시 설치를 위한 특별법'이 여당 주도로 통과됐다. 이날 표결에는 재석 의원 175명 가운데 159명이 찬성했고, 반대 2명, 기권 14명이었다. 국민의힘은 표결에 참여하지 않았다.


특별법에는 광주와 전라남도를 하나로 묶는 전남광주통합특별시 설치가 담겼다. 신청사는 무안과 광주, 전남 동부권 등에 분산 배치하는 방안이 포함됐다. 또한 인공지능(AI)·반도체 등 첨단 전략산업 클러스터 조성을 위한 국비 지원 근거를 마련하고, 석유화학·철강·조선 등 지역 주력 산업의 경쟁력 회복에 대한 국가 책무도 명시했다. 통합 지방정부의 약칭은 '광주특별시'로 정해졌다.

국회는 같은 날 광역시와 도가 통합된 행정체제의 특수성을 반영하기 위해 관련 특례 규정을 담은 지방자치법 개정안도 처리했다. 개정안은 재석 의원 175명 가운데 165명의 찬성으로 가결됐다.


특별법과 지방자치법이 국무회의 의결을 거쳐 공포되면 오는 7월 1일 전남광주특별시가 공식 출범한다.


새 지방정부의 수장은 오는 6월 3일 전국동시지방선거에서 선출된다. 1986년 광주가 '광주직할시'로 승격하며 전라남도에서 분리된 이후 40년 가까이 이어져 온 행정 분리가 통합으로 전환되는 셈이다.




호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr
호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr
