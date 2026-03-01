양승조 "통합이 지방살리는 생존의 길...통합 불씨 살릴 것"

"당신들이 다 진행해 놓고, 이제 와서 안 된다"...김태흠·이장우 정면 겨냥

양승조 전 충남도지사(더불어민주당 충남도지사 예비후보)가 "통합이 지방을 살리는 생존의 길"이라며 "통합의 불씨를 살릴 것"이라고 밝혔다.

양 전 지사는 2월 28일 대전 배재대학교 국제교류관 아트컨벤션홀에서 북 콘서트를 개최하는 자리에서 이같이 말했다.

양 전 지사는 통합의 필요성을 수도권 집중 문제에서 풀어갔다. "수도권 면적 11.8%에 인구 50%가 넘는다. 서울 아파트 평균 15억 원, 청년들이 희망이 없다"고 진단한 뒤 "청양군은 출생이 73명에 사망 544명, 부여군 출생 102명에 사망 163명. 대한민국 지방이 다 이런 상황"이라며 통합이 지방 생존의 문제임을 강조했다.

양 전 지사는 "대전충남 행정통합은 이장우 대전시장, 김태흠 충남지사가 먼저 시동을 걸었다. 국민의힘 의원들이 법안 발의를 했고, 공청회를 거쳤고, 도의회와 시의회 의결까지 거쳤다"며 "당신들이 여기까지 다 진행해 놓고, 뻔한 의도를 갖고 이제 와서 안 된다고 하느냐"며 통합을 주도했다가 뒤집은 국민의힘을 직격했다.

양 전 지사는 "세종시 행정복합도시에 20년 넘게 투입한 돈이 21조 5000억 원"이라며 "그런데 행정통합이 이루어지면 5년에 20조 원이 투입된다"며 통합의 재정적 가치를 환기했다.

이어 "자기들 정치적 이익을 위해서 이재명 대통령의 결단과 어마어마한 지원을 받을 수 있는 기회를 걷어차 버린 이장우 시장, 김태흠 지사는 반드시 책임져야 한다"며 책임론을 제기했다.

양 전 지사는 북 콘서트 직후 대전시청 북문 앞 천막 단식농성 현장을 찾았다. 이곳은 민주당 대전시당이 지난 2월 27일부터 '20조 원 지원·공공기관 이전 걷어찬 매향 규탄 및 대전충남 통합 결의'를 내걸고 오는 4일까지 릴레이 단식농성을 이어가고 있는 현장이다.

양 전 지사는 농성 참여자들의 손을 잡으며 "통합의 불씨를 지키는 분들이 여기 계신다. 반드시 함께 가겠다"며 격려했다.





