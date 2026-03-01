르노코리아, 3월 ‘무상케어’ 승부수에 경쟁사들 ‘긴장’

중형 SUV ‘그랑 콜레오스’ 3월 구매… ‘R:assure 베이직’ 무상 제공



7000대 E세그먼트 크로스오버 ‘필랑트’ 3월 둘째주부터 고객 인도

내 집 마련만큼이나 어려운 '내 차 관리', 이제 르노코리아가 대신해준다.

르노코리아(대표이사 니콜라 파리)가 그랑 콜레오스 등 차종별로 풍성한 3월 신차 구매 혜택을 마련했다.

3월에 중형 SUV '그랑 콜레오스'를 구매하는 고객에게는 'R:assure(알:어슈어) 베이직'을 무상 제공한다. R:assure 베이직은 그랑 콜레오스 구매 고객에게 제공 중인 중고차 가격보장과 더불어 1년 무상 케어를 추가로 제공하는 서비스다.

2026년형 르노 그랑 콜레오스. AD 원본보기 아이콘

구매 후 1년 또는 1만 5000㎞ (단, 가솔린모델은 1만㎞) 주행 기간 내에 엔진오일, 오일필터, 에어클리너 등 교환, 프리미엄 차량 점검을 각 1회 무상 제공한다.

또 그랑 콜레오스 에스카파드 루프박스 버전(단, 전시차 한)을 위한 200만원의 혜택도 함께 마련되었다. 가솔린 2.0 터보 모델 구매 고객에게는 100만원의 특별 혜택을 제공한다. 여기에 차량 생산 월별 70만∼200만원의 추가 혜택과 로열티 고객(재구매 1회 이상 혹은 현재 르노차 보유 고객) 대상 50만원의 특별 혜택 등을 더할 수 있다. 로열티 고객 혜택은 르노코리아 제휴 할부(MFS)를 이용한 이력이 있는 고객이 같은 할부 상품을 다시 이용하면 추가 혜택 30만원이 더해져 총 80만원으로 혜택 규모가 확대된다(단, 테크노 트림은 일부 혜택 제외).

르노코리아의 새로운 E세그먼트크로스오버 '필랑트'는 계약 고객에 대한 차량 인도가 3월 둘째 주부터 순차적으로 진행될 예정이다. 필랑트의 누적 계약 대수는 2월 말까지 약 7000대다. 르노 필랑트는 세단과 SUV의 장점을 결합한 모델로, '일루미네이티드 시그니처 로장주 로고'가 적용된 파격적이고 카리스마 넘치는 디자인과 '퍼스트 클래스 라운지 시트' 기반의 프리미엄 테크 라운지 콘셉트의 실내 공간, 최고 출력 250마력의 하이브리드 E-Tech 파워트레인, AI 기반의 첨단 커넥티비티 서비스가 특징이다.

필랑트를 구매하는 모든 고객에게는 'R:assure프리미엄 케어 솔루션'이 기본 제공된다. 업계 최고 수준의 중고차 가격보장과 함께, 구매 후 3년 또는 4만 5000㎞ 주행 기간 내에 엔진오일 세트와 에어컨 필터 교환, 프리미엄 차량 점검을 3회 무상 제공하고, 같은 기간 동안 브레이크 오일도 1회 무상 제공한다. 또 금융 관계사(MFS) 잔가 보장형 할부 또는 SMART 유예 할부 이용 시 신차교환 프로그램 무료 가입 혜택도 포함된다.

쿠페형 SUV '아르카나'는 3월 1.6 GTe 모델 구매 시 최대 3년까지 1.99% 정액불 할부 상품을 이용할 수 있다. 일반 할부·잔가 보장 스마트(SMART) 할부 상품을 이용하면 가솔린과 하이브리드 E-Tech 모델 모두에 특별 혜택 50만원이 제공된다(할부 기간 24개월 이상과 할부원금 1500만원 이상 기준).

르노코리아의 2026년 3월 고객 혜택에 대한 보다 자세한 내용은 전국 전시장 또는 고객센터를 통해 확인할 수 있다.





영남취재본부 김수로 기자 relationship6007@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>