‘지배구조 선진화’ 속도 내는 BNK금융그룹… 금융 당국 TF 결과 정관 반영 추진

그동안 금융권의 고질적 병폐로 지적됐던 '밀실 인사'가 BNK에서 사라질 전망이다.

BNK금융그룹(회장 빈대인)은 금융권 지배구조 혁신 흐름에 선제적으로 대응하고 지속가능한 책임경영 체계를 강화하기 위해 이사회 개최에 앞서 사외이사 간담회를 열고, 최고경영자(CEO) 연임 시 주주총회 특별결의 도입 논의 등 지배구조 선진화 방안에 대한 논의를 시작했다고 27일 전했다.

이번 간담회에는 사외이사 전원(7명)이 참석해 금융당국이 검토 중인 CEO 연임 시 주주총회 특별결의 도입 방안과 지배구조 개선 TF 추진 방향 등을 중심으로 의견을 교환했다. 참석자들은 향후 금융당국의 지배구조 선진화 TF 논의 결과를 최우선 기준으로 삼아, 관련 내용을 정관에 신속히 반영하기로 뜻을 모았다.

BNK금융그룹은 현재 대표이사 회장의 권한 집중을 방지하기 위해 연임을 1차례로 제한하고 있으며, 이사회 의장 임기를 1년 단위로 운영하되 1회에 한해 연임할 수 있도록 하는 등 업계 대비 강화된 지배구조 기준을 적용하고 있다. 또 매년 신규 사외이사를 선임하는 구조를 통해 이사회의 견제 기능과 독립성을 지속적으로 강화해 왔다.

아울러 이번 정기 주주총회를 통해 사외이사 7명 중 5명을 교체할 예정이며, 주주 추천 사외이사를 기존 1명에서 4명으로 확대할 계획이다. 여성 사외이사도 1명에서 2명으로 늘려 이사회 구성의 다양성과 전문성을 높일 방침이다.

▲연임: 오명숙·김남걸, 신임: 강승수·박근서·박혜진·이남우·차병직

향후에는 사외이사 추천 기관(서치펌) 선정 절차 개선 등, 선임 과정의 투명성과 독립성도 한층 강화할 계획이다.

또 최고경영자 경영승계 절차의 투명성 제고를 위해 임원후보추천위원회를 사외이사 전원으로 구성하고, 단계별 심사 기준을 보다 구체화하는 방안도 함께 검토 중이다.

BNK금융그룹 관계자는 "향후 금융당국의 지배구조 선진화 TF에서 논의되는 개선안이 나오면 최우선으로 반영할 계획"이라며 "지배구조는 금융회사의 지속가능성과 시장 신뢰를 좌우하는 핵심 요소로, 금융당국의 정책 방향을 선제적으로 반영하고 제도를 지속해서 고도화해 글로벌 기준에 부합하는 투명한 지배구조 체계를 구축해 나가겠다. 주주와 지역사회로부터 더욱 신뢰받는 금융그룹으로 성장하겠다"고 말했다.





