일반

두바이 7성호텔 부르즈 알아랍, 드론 파편 맞아 화재[美 이란 공습]

이성민기자

입력2026.03.01 09:41

수정2026.03.01 11:03

"인명피해는 없어"

아랍에미리트(UAE) 두바이의 랜드마크인 부르즈 알아랍 호텔에 1일(현지시간) 새벽 불이 났다.

두바이 상공으로 연기가 치솟는 모습. AFP연합뉴스

두바이 상공으로 연기가 치솟는 모습. AFP연합뉴스

부르즈 알아랍 호텔에 불이 난 모습. SNS 갈무리.

부르즈 알아랍 호텔에 불이 난 모습. SNS 갈무리.

두바이 정부 공보국은 이날 엑스(X·옛 트위터)를 통해 "드론 1대가 요격됐으며 그 파편이 부르즈 알아랍의 외벽에 부딪혀 작은 화재가 발생했다"며 "소방당국이 신속히 대응해 화재를 진압했고 인명피해는 없다"고 밝혔다.


부르즈 칼리파 근처에서 드론이 폭파되는 모습. SNS 갈무리.

부르즈 칼리파 근처에서 드론이 폭파되는 모습. SNS 갈무리.

공보국은 "이란의 공습에 대응하는 과정에서 두바이국제공항의 홀에도 작은 피해가 있어 신속히 조처했다"며 "피해 당시 공항 이용객은 모두 소개된 상태였고 직원 4명이 부상해 치료하고 있다"고 덧붙였다.

두바이의 랜드마크인 '팜(The Palm)' 인공군도에서 연기와 불길이 치솟는 모습. AFP연합뉴스

두바이의 랜드마크인 ‘팜(The Palm)’ 인공군도에서 연기와 불길이 치솟는 모습. AFP연합뉴스

두바이의 부르즈 알아랍 호텔. EPA 연합뉴스

두바이의 부르즈 알아랍 호텔. EPA 연합뉴스

세계에서 가장 이용객이 많아 허브 공항 역할을 하는 두바이국제공항은 전날부터 안전상 이유로 전면 폐쇄됐다. 에미레이트항공 등 UAE 모든 항공사도 운항을 중단했다.


이란은 전날 미국과 이스라엘이 전격 공습하자 중동 내 미군 기지를 겨냥해 드론과 미사일을 대규모로 발사했다. UAE의 알다프라 기지 역시 표적이 됐으며 UAE 군은 방공망으로 이를 격추했으나 파편이 떨어져 피해가 났다. 아부다비에서는 파편에 맞아 아시아계 주민 1명이 사망했다.




이성민 기자 minute@asiae.co.kr
