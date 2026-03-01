[포토] MWC 2026, AI 전화 에이전트 '익시오'가 여는 세상

27일(현지시간) 모바일 월드 콩그레스(MWC)2026이 열리는 스페인 바르셀로나 피라 그란 비아 내 LG유플러스 전시관에서 현지 관계자들이 AI 전화 에이전트 '익시오(ixi-O)'로 그려본 미래상을 소개하고 있다.







