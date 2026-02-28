외교부, 재외국민보호대책반 가동…"현재까진 우리 국민 피해 없어"

중동 상황 관련 긴급 상황점검회의 개최

미국·이스라엘과 이란 간 공습이 벌어진 가운데 현재까지 이란과 이스라엘 내 우리 국민 피해는 없는 것으로 파악됐다.

외교부는 28일 현 중동 상황 관련 재외국민보호대책반을 가동하고 김진아 2차관 주재로 주이란대사관·주이스라엘대사관 및 인근국 주재 공관과 본부-공관 합동 상황점검회의를 개최해 현 상황을 평가하고 우리 교민의 안전대책을 점검했다. 인근국 주재 공관은 레바논, 미국, 아랍에미리트, 요르단, 이집트, 카타르, 쿠웨이트, 투르크메니스탄 등이다.

외교부는 28일 오후 재외국민보호대책반을 가동하고 김진아 2차관 주재로 주이란대사관, 주이스라엘대사관 등과 함께 본부-공관 합동 상황점검회의를 개최했다. 외교부 제공 AD 원본보기 아이콘

김 차관은 "오늘 이란에 대한 이스라엘과 미국의 공격과 이란 측의 보복 공격으로 중동 지역 긴장이 급격히 고조되고 있는 만큼, 현지 우리 국민의 안전을 최우선시하라는 이재명 대통령의 지시대로 지금까지 본부와 해당 공관 간 긴밀히 협의하며 마련해 온 우리 교민 안전대책을 철저히 시행해달라"고 당부했다.

특히 김 차관은 현 상황이 역내 다수 국가에 걸쳐 광범위한 영향을 미칠 수밖에 없으므로 주이란 및 주이스라엘 대사관뿐만 아니라 인근 공관이 긴밀히 소통하며 유기적으로 대응해줄 것을 강조했다.

주이란대사관과 주이스라엘대사관은 공습 직후 현지 교민을 대상으로 안전 공지를 전파하고 비상연락망 등을 통해 안전을 확인 중이다. 여타 중동 지역 공관들도 시시각각 변동하는 현지 상황을 면밀히 주시하면서 우리 국민의 안전을 확보하기 위해 만전을 기하고 있다고 전했다.

외교부는 중동 내 동향을 지속 예의주시하면서, 유사시 대피 계획 마련 등 우리 국민 안전 확보를 위한 필요한 조치를 취해 나갈 계획이다.

앞서 외교부는 이날 "우리 정부는 현지에 체류 중인 우리 국민의 안전 확보를 위해 만전을 기하고 있다"고 밝혔다. 외교부 대변인도 별도 논평을 통해 "우리 정부는 현 이란 관련 상황을 예의주시하고 있다"며 "역내 긴장 완화를 위해 모든 당사자들이 최대한 자제하고 노력할 것을 촉구한다"고 했다.





