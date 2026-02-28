본문 바로가기
'틱톡' 가입한 李대통령, 볼하트로 "팔로우·좋아요·댓글까지!"

송승섭기자

입력2026.02.28 10:17

이재명 대통령이 동영상 기반의 사회관계망서비스(SNS) '틱톡'에 올린 영상. 사진=틱톡 캡처

이재명 대통령이 동영상 기반의 사회관계망서비스(SNS) '틱톡'에 올린 영상. 사진=틱톡 캡처

이재명 대통령이 28일 동영상 기반의 사회관계망서비스(SNS) '틱톡'에 가입했다고 알렸다.


이 대통령은 이날 오전 틱톡의 '이재명(@jaemyung_lee)' 계정을 통해 '왔다 ㅌㅌ(틱톡) 대통령'이라는 제목의 영상을 올렸다.

영상 속에서 이 대통령은 한 관계자가 건넨 결재서류를 살핀 뒤 서명한다. 결재 서류에는 ''틱톡 가입하기'라고 적혀 있었다.


이후 이 대통령은 "이재명입니다. 팔로우, 좋아요, 댓글까지! 아시죠? 잘 부탁드립니다"라고 했다.


그러면서 손 하트와 볼 하트를 만들어 보이기도 했다.

한편 이 대통령은 전날 틱톡 가입을 암시하는 글을 X(엑스·옛 트위터)에 올리기도 했다.





송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

