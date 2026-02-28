빌 클린턴 "엡스타인 범행 인지 못해"…선긋기 시도

"잘못한 일 없고 범죄도 몰랐다" 주장

전직 대통령 부부 잇단 의회 출석

빌 클린턴 전 미국 대통령이 27일(현지시간) 미성년자 성범죄로 기소됐던 제프리 엡스타인과의 연관성 의혹을 전면 부인했다. 그는 "어떠한 위법 행위도 저지르지 않았으며, 관련 범죄를 사전에 인지한 사실도 없다"고 주장했다.

클린턴 전 대통령은 이날 뉴욕주 자택 인근에서 열린 미 연방 하원 감독위원회 비공개 조사에 출석하기에 앞서 소셜미디어 엑스(X)에 공개한 입장문을 통해 "엡스타인이 벌인 범죄에 대해 알지 못했다"며 "사진이나 과거의 만남이 범죄 인지 여부를 입증하는 것은 아니다"고 강조했다. 그는 이어 "나는 직접 목격한 바도 없고, 부적절한 행동에 가담한 사실도 없다"고 했다.

클린턴 전 대통령은 가정폭력 환경에서 성장한 개인적 경험을 언급하며 "만약 그가 저지른 일에 대해 조금이라도 의심이 있었다면 그의 전용기를 이용하지 않았을 뿐 아니라 즉각 신고했을 것"이라고 주장했다. 아울러 "그의 범행이 드러난 2008년 무렵에는 이미 오랜 기간 교류가 끊긴 상태였다"고 설명했다.

클린턴 전 대통령은 배우자인 힐러리 클린턴 전 국무장관에 대해서도 "엡스타인과 아무런 관련이 없다"고 밝혔다. 그는 "아내는 그를 만난 기억조차 없고, 함께 여행하거나 그의 사유지를 방문한 적도 없다"고 했다.

앞서 힐러리 전 장관은 같은 위원회에 출석해 약 7시간 동안 비공개 증언을 진행했다. 그는 조사와 관련해 "엡스타인의 범행에 대해 알고 있는 바가 없다"며 "이번 소환은 현직 대통령을 둘러싼 의혹에서 시선을 돌리기 위한 정치적 의도가 깔려 있다"고 주장했다. 또한 이른바 '엡스타인 파일'의 전면 공개를 촉구하며 조사 방식에 문제를 제기했다.

논란은 지난해 12월 미 법무부가 공개한 자료에서 비롯됐다. 해당 문건에는 클린턴 전 대통령이 엡스타인의 측근이자 공범으로 유죄 판결을 받은 길레인 맥스웰과 함께 촬영된 사진, 신원이 드러나지 않은 여성들과 가까이 있는 모습 등이 포함돼 파장이 일었다. 법무부는 일부 사진 속 인물이 성범죄 피해자라고 밝힌 바 있다.

엡스타인은 2019년 연방 성매매 관련 혐의로 기소된 뒤 구치소에서 숨졌으며, 수사 당국은 사인을 자살로 결론 내렸다. 민주당 일각에서는 관련 문건에 도널드 트럼프 미국 대통령의 이름도 반복적으로 등장한다며 조사 범위를 확대해야 한다고 주장하고 있다.





김은하 기자 galaxy656574@asiae.co.kr



