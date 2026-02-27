연합뉴스
[속보]법원행정처장, 사퇴 표명…"사법개혁 논의 국민 이익되는 방향으로 이뤄져야"
염다연 기자 allsalt@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스"지금 투자하면 패가망신 지름길" 증시 퇴출 고위... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[속보]법원행정처장, 사퇴 표명…"사법개혁 논의 국민 이익되는 방향으로 이뤄져야"
2026년 02월 27일(금)
연합뉴스
[속보]법원행정처장, 사퇴 표명…"사법개혁 논의 국민 이익되는 방향으로 이뤄져야"
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
걸그룹 멤버에 깜짝 '손키스'한 브라질 대통령…청와대 만찬장 뜬 가수 정체
삼전·하닉에 결혼자금 3억 몰빵 투자한 공무원…결말은?
"지금 투자하면 패가망신 지름길" 증시 퇴출 고위험 종목 14개
인생샷이 식인상어보다 위험했다…셀카 찍다 죽은 사람 이렇게 많았나?
주가 치솟더니 역대급 투자계획 내놨다…현대차그룹, 새만금에 9조 투입
횡단보도 건너는 어린이 일부러 '쾅'…조회수 1000만 넘긴 '부츠카리' 대체 뭐길래
새 차 첨단 기능에 지갑 탈탈…편의·안전성에 그저 구독 꾹꾹
세금 낼 돈 없다더니…딸 가방에서 1억, 김치통에서 2억 쏟아졌다
"韓은 성형왕국"…동남아 누리꾼들 틱톡 도배하는 이유는
"시간 없어, 어서 타" 코스피 6300에 등장한 '회장님 구조대' 정체는?
삼성전자 '20만전자' 찍더니…이재용 회장 주식자산 40조 클럽 '1호' 등극