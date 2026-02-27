본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

영남

"울산 초딩은 좋겠네"… 지갑 연 울산시, 전국 최초 10만원 문화 용돈 쏜다

영남취재본부 김수로기자

입력2026.02.27 12:10

시계아이콘00분 37초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

3월 3일부터 ‘울산아이문화패스’ 접수 시작

7~12세 아동 대상, 공연·전시 등 사용 가능

울산시가 초등학생 자녀를 둔 가정의 문화 향유 기회를 넓히기 위해 연간 10만원 상당의 '울산아이문화패스'를 지원한다.


시는 7∼12세(2014∼2019년생) 초등학교 연령대 아동 전체를 대상으로 문화예술활동비 10만원을 지급하는 울산아이문화패스 사업을 오는 3월 3일부터 시행·접수한다고 전했다.

이 사업은 문화와 예술을 통해 창의력과 감수성을 키울 수 있도록 지원하는 울산형 문화복지 정책으로 산업과 문화, 시민생활이 조화로운 '꿀잼도시 울산' 실현을 위한 핵심 시책 중 하나이다.


특히 자녀양육가구의 경제적 부담 경감은 물론, 문화소비 진작을 통한 아동의 문화복지 증진과 지역문화예술 활성화가 기대된다.


지원 대상은 울산시에 주민등록이 돼 있는 7∼12세 아동 전원이다.

신청기한은 오는 3월 3일부터 12월 11일까지로 '울산아이문화패스' 공식 누리집에서 가능하다.


법정 친권자인 부모가 온라인 본인 인증만으로 간편하게 신청할 수 있으며, 별도의 구비서류는 필요 없다.


카드는 신청 시 기재한 주소지로 우편 발송되고, 수령 즉시 사용 가능하다.


지원금은 12월 31일까지 공연·전시 관람을 비롯해 체육활동, 예체능 학원 등 다양한 문화예술 분야에서 사용할 수 있다.


시 관계자는 "울산아이문화패스는 모든 아이에게 균등한 문화 향유 기회를 제공하고, 양육 가구의 경제적 부담을 완화하는 동시에 지역 문화산업에도 활력을 불어넣는 사업이다"라며 "아이들이 문화 속에서 성장하며 꿈을 키울 수 있도록 지원을 지속 확대하겠다"라고 말했다.

울산아이문화패스.

울산아이문화패스.

AD
원본보기 아이콘




영남취재본부 김수로 기자 relationship6007@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"지금 투자하면 패가망신 지름길" 증시 퇴출 고위험 종목 14개 "지금 투자하면 패가망신 지름길" 증시 퇴출 고위... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

횡단보도 건너는 어린이 일부러 '쾅'…조회수 1000만 넘긴 '부츠카리' 대체 뭐길래

새 차 첨단 기능에 지갑 탈탈…편의·안전성에 그저 구독 꾹꾹

세금 낼 돈 없다더니…딸 가방에서 1억, 김치통에서 2억 쏟아졌다

제주행 기내서 발작 일으킨 승객에 승무원·승객들 '한마음' 대처 나서

"떨어지기 전에 쟁이라니까"…공짜 식권으로 하루 세 끼 때우는 노인들

삼성전자 '20만전자' 찍더니…이재용 회장 주식자산 40조 클럽 '1호' 등극

'강남 대어' 은마아파트 재건축도 속도 붙는다 "2030년 착공"

새로운 이슈 보기