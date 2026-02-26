이통 3사, 27일부터 갤럭시 S26 사전예약…내달 11일 출시

27일 사전예약 개시…6일부터 사전개통

사전예약 고객에 더블 스토리지 혜택

삼성전자의 최신 플래그십 스마트폰인 갤럭시 S26 시리즈가 공개되면서 이동통신 3사가 사전 예약에 일제히 돌입한다. 이통 3사는 각사의 특성에 맞춘 프로모션을 통해 고객 모으기에 나선다.

갤럭시 S26 시리즈 사전예약 고객은 다음 달 6일부터 개통이 시작되며, 공식 출시일은 3월11일이다. 사전개통일 이후로는 예약 없이 구매와 개통이 가능하다.

삼성전자의 갤럭시 S26 시리즈. 삼성전자 제공 AD 원본보기 아이콘

사전 예약 고객들은 가입 이동통신사에 상관없이 삼성전자에서 운영하는 '더블 스토리지 혜택'을 통해 512GB 모델 사전 예약 시 256GB 모델 가격으로 구매할 수 있다.

여기에 3월 구매 고객에게는 삼성닷컴 앱에서 사용할 수 있는 ▲갤럭시 버즈4 시리즈 10% 할인 쿠폰 ▲케이스&액세서리 30% 할인쿠폰 5장이 제공된다. 콘텐츠 제휴 혜택으로는 ▲윌라 3개월 구독권 ▲갤럭시 스토어 인기 게임 스페셜 테마 8종이 제공된다.

갤럭시 S26 울트라 구매고객에게는 삼성닷컴 앱에서 사용할 수 있는 ▲60W 충전기 30% 할인 쿠폰도 추가로 제공된다.

SKT, 개통 고객에 OTT 등 혜택…추첨 통해 체험형 혜택도

SK텔레콤 모델이 S26 를 소개하고 있다. SK텔레콤 제공 원본보기 아이콘

먼저 SK텔레콤은 공식 온라인몰 T 다이렉트샵을 통해 사용하던 휴대폰 반납 시 선착순 3000명에게 최대 15만원을 추가로 보상한다. 카드사 캐시백 혜택을 통해 삼성카드로 사전예약 구매하는 고객은 선착순 500명까지 최대 10만원의 현금을 되돌려준다.

이 외에도 T 다이렉트샵은 사전예약 개통 고객에 ▲3만원 T기프트 카드(올리브영·컬리·다이소 중 선택) ▲카카오톡 채널 추가 시 3만원 T다이렉트샵 쿠폰 ▲국가유산진흥원 온라인 전통문화테마샵 5만원 쿠폰 (2000명 추첨) ▲갤럭시 워치8 시리즈 5만원 할인(400명 추첨) 등 혜택을 제공한다.

'New 갤럭시 AI 구독클럽 with T나는 폰교체' 프로그램 혜택도 제공한다. SKT는 갤럭시 S26 울트라 사전예약 고객이 3월까지 해당 프로그램 가입 시 월 5000원씩 총 24개월 이용료 12만원을 전액 면제해 주며, 2년 후 기기 변경하고 기존 단말을 반납하면 OK 캐시백 20만 포인트를 추가 제공한다.

아울러 갤럭시 S26 시리즈 사전예약자를 포함, 다음 달 31일까지 갤럭시 S26 시리즈 개통 완료 고객 모두에게 온라인동영상서비스(OTT)와 일상 혜택을 제공하는 '클럽 갤럭시 S26' 패키지를 제공한다. 대상 고객들은 T멤버십 앱 내 '클럽 갤럭시 S26' 메뉴에서 모든 혜택을 확인하고 사용할 수 있으며, 3월부터 4월까지 두 달간 이용할 수 있다.

추첨을 통해 체험형 혜택도 누릴 수 있다. 사전개통 고객 중 추첨을 통해 '춘천마라톤 2026', '포켓몬 런 2026 in Seoul', '서울재즈페스티벌 2026' 티켓을 제공한다. 넷플릭스 '흑백요리사'에 출연한 박효남 명장의 'CONGDU50'(여의도 오픈 예정), 미슐랭 1스타 최유강 셰프의 '코자차'의 20만원 식사권도 총 100명에게 증정한다.

KT, 기기 '하나 더' 혜택…S26 울트라 1TB 모델도 선보여

KT 모델이 S26 를 소개하고 있다. KT 제공 원본보기 아이콘

KT는 공식 온라인몰 KT닷컴을 통해 '갤럭시 S26 울트라 1TB' 모델을 단독으로 출시한다. 월정액 6만9000원 이상 요금제 가입 고객을 대상으로 1TB 모델을 512GB 가격으로 제공하는 '용량 UP' 이벤트를 한정 수량 운영한다.

KT닷컴은 이외에도 5G 요금제 가입 시 월정액의 7%(최대 21만8000원)를 추가 할인하며, 신한·삼성·BC·하나카드로 즉시 결제 시 최대 10만원의 캐시백 또는 12개월 무이자 할부도 가능하다.

요금제와 연계한 '디바이스 하나 더' 혜택도 선보인다. 오는 4월 30일까지 고객은 '삼성 초이스' 선택 시 갤럭시 버즈3 프로(화이트)를, '디바이스 초이스' 선택 시 샥즈의 오픈이어 이어폰 '오픈닷 원'과 가민의 러닝 스마트 워치 '포러너 165'를, '가전구독 초이스' 선택 시 삼성 32인치 무빙스타일 또는 55인치 UHD TV 100% 할인된 가격으로 이용할 수 있다.

KT는 새로운 교체 프로그램도 선보인다. 'New 갤럭시 AI 구독클럽 with 245폰체인지'는 2년 후 새로운 휴대폰을 구매할 때 쓰던 폰을 반납하면 최대 50%를 보상 받을 수 있는 서비스다.

LG유플러스, 공식몰 쿠폰 제공…제미나이 쓸 수 있는 '구글 원' 제공

LG유플러스 직원이 유플러스LIVE에서 갤럭시 S26 시리즈를 소개하고 있다. LG유플러스 제공 원본보기 아이콘

LG유플러스는 U+공식온라인스토어에서 다양한 프로모션을 진행한다. 온라인으로 사전예약한 고객에게는 갤럭시 S26 시리즈를 구매·개통 시 사용할 수 있는 쿠폰이 최대 20만원 제공된다. 사전예약 후 삼성카드로 결제하면 최대 24개월 무이자 및 캐시백 혜택(10만원)도 받을 수 있다. 사용하던 휴대폰을 반납하고 갤럭시 S26 시리즈를 구매하는 고객에게도 기존 보상가에 최대 20만원을 추가로 지원한다.

구글의 AI 서비스 제미나이 3와 스토리지를 최대 2TB까지 이용할 수 있는 '구글 원 팩'과 고객이 단말기를 사용 후 반납하면 중고 시세와 관계없이 가입 당시 출고가의 최대 50%를 보상받는 'New 갤럭시 AI 구독클럽 with 보상패스'도 혜택으로 제공한다.

구글 원 팩은 LG유플러스가 국내 통신사 최초로 출시한 '구글 AI 프로(월 2만9000원)'를 이용할 수 있는 요금제로, 제미나이 3와 2TB 스토리지 외에도 나노 바나나 프로 등 구글의 AI 기능과 모델을 이용할 수 있다.

LG유플러스는 갤럭시 S26 시리즈 구매 고객의 단말기 구매 부담을 줄여 줄 수 있는 'New 갤럭시 AI 구독 클럽 with 보상패스'도 제공한다. 해당 서비스는 고객이 2년 또는 3년으로 설정한 가입 기간 뒤 사용하던 단말기를 반납하면 중고 시세와 관계없이 가입 당시 출고가의 최대 50%를 보상한다. 3년 가입 기간을 설정할 수 있는 건 통신사 중 LG유플러스가 유일하다.

아울러 LG유플러스는 이번 갤럭시 S26 시리즈 사전예약 후 개통 전 받아볼 수 있는 온라인 전용 '미리드림' 서비스도 운영한다.





이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>