한투운용 ACE 200 ETF, 순자산액 1조5000억원 돌파

한국투자신탁운용은 ACE 200 ACE 200 105190 | 코스피 증권정보 현재가 93,530 전일대비 2,110 등락률 +2.31% 거래량 150,327 전일가 91,420 2026.02.26 09:15 기준 관련기사 한투운용 'ACE 글로벌반도체TOP4 Plus' ETF, 순자산 1조 돌파한투운용, 실적 회복·핵심산업 대응 국내주식형 ETF 6종 추천KB ETF, 수수료 업계 최저.. 10일간 856억원 전 종목 시세 보기 close 상장지수펀드(ETF)의 순자산액이 1조5000억원을 돌파했다고 26일 밝혔다.

한국거래소에 따르면 전일(25일) 기준 ACE 200 ETF의 순자산액은 1조5209억원으로 집계됐다. 지난 2008년 상장한 이후 해당 ETF의 순자산액이 1조5000억원을 넘어선 것은 이번이 처음이다.

ACE 200 ETF의 순자산액은 올해 들어서만 100% 이상 증가한 것으로 집계됐다. 작년 말 기준 해당 ETF의 순자산액은 7081억원에 불과했다. 연초 이후 지속된 국내 증시 강세가 해당 ETF의 자금 유입으로 이어진 결과다. 올해 들어 ACE 200 ETF로 유입된 자금 3821억원으로 집계됐다.

ACE 200 ETF는 올해에만 49.20%의 수익률을 기록 중이고, 최근 1년 및 3년 누적수익률은 165.58%와 201.24%로 집계됐다. 지난 2008년 상장 이후 현재까지의 수익률은 528.66%에 달한다.

투자 성향별로 선택 가능한 다양한 옵션 또한 존재한다. 정방향으로 투자하며 분기마다 분배금을 지급받는 ACE 200 ETF 외에도 분배금을 자동 재투자하는 ACE 200TR ACE 200TR 332500 | 코스피 증권정보 현재가 62,295 전일대비 1,415 등락률 +2.32% 거래량 39,334 전일가 60,880 2026.02.26 09:15 기준 전 종목 시세 보기 close ETF, 코스피200 지수의 일별 수익률을 2배수로 추종하는 ACE 레버리지 ACE 레버리지 152500 | 코스피 증권정보 현재가 44,045 전일대비 1,725 등락률 +4.08% 거래량 83,283 전일가 42,320 2026.02.26 09:15 기준 관련기사 "남들 10% 벌 때 난 20% 번다" 수익률 톱10 '싹쓸이'한 레버리지 ETF[재테크 풍향계]하락 예상한 기관 VS 상승에 베팅한 외국인…승자는?외국인 U턴·정책 모멘텀, 상승장 기대해도 될까 전 종목 시세 보기 close ETF, 코스피200 지수의 일별 수익률을 -1배로 추종하는 ACE 인버스 ACE 인버스 145670 | 코스피 증권정보 현재가 1,963 전일대비 42 등락률 -2.09% 거래량 57,116 전일가 2,005 2026.02.26 09:15 기준 관련기사 코스피 랠리에 곱버스 투자자 ‘끙끙’외국인, 하락 베팅으로 돌아서나한국투신운용, ETF 총보수 업계 '최저수준' 인하 전 종목 시세 보기 close ETF 등이 있기 때문이다.

4종의 코스피200 투자 라인업 중 연금계좌에서 투자 가능한 상품은 ACE 200 ETF와 ACE 200TR ETF이다. 두 상품 모두 확정기여(DC)형 퇴직연금과 개인형 퇴직연금(IRP)에서 70% 한도로 투자 가능하다.

한국투자신탁운용은 연금계좌 내 투자 활용도를 높이기 위해 지난해 7월 두 상품 보수를 인하한 바 있다. ACE 200 ETF의 연간 총보수는 0.09%에서 0.017%로, ACE 200TR ETF의 보수는 0.03%에서 0.01%로 각각 낮췄다.

남용수 한국투자신탁운용 ETF운용본부장은 "국내 증시 저평가 해소를 위한 정책과 외국인 매수세 유입 등에 힘입어 올해 국내 증시 상승세는 지속될 것으로 기대한다"며 "ACE 200 ETF, ACE 200TR ETF 등에 투자 시 낮은 보수로 국내 증시 상승 수혜를 추구할 수 있을 것"이라고 설명했다.





