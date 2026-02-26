본문 바로가기
오티스 코리아, 평촌자이 퍼스니티에 신규 설치 수주

이승진기자

입력2026.02.26 08:17

오티스 엘리베이터 코리아는 경기도 평촌의 대단지 아파트 'GS 자이 퍼스니티(GS Xi Firsnity)'에 오티스의 첨단 엘리베이터 '젠쓰리(Gen3®)'를 신규 설치할 예정이라고 26일 밝혔다.


오티스 월드와이드는 엘리베이터 및 에스컬레이터 제조, 설치, 서비스 및 교체 공사 분야 세계적인 선도기업이다.

GS 자이 퍼스니티 조감도. 오티스 코리아

GS건설이 시공할 GS 자이 퍼스니티는 해당 지역 랜드마크가 될 프리미엄 주거 시설로, 지하 3층에서 지상 33층 규모에 수천가구가 들어서는 매머드급 대단지 아파트이다.

오티스 코리아는 해당 아파트에 총 82대의 젠쓰리 MRL 엘리베이터를 공급할 예정으로, 젠쓰리 MRL은 별도의 기계실이 필요 없어, 건물 내 요구되는 공간을 줄일 수 있어 보다 다양한 공간 설계의 선택지를 제공할 수 있다.


오티스 코리아 신규영업설치 사업부 최제원 전무는 "오티스의 첨단 기술과 혁신적인 디자인 제품을 GS자이 퍼스니티에 제공하게 되어 매우 기쁘게 생각한다. 입주민과 방문객에게 보다 현대적이고 효율적인 경험을 선사하게 될 것으로 기대한다"고 말했다.




이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr
