아기 울음소리 절반으로 줄어든 사이…'냥집사' 4배 늘어난 이유

한국, 일본 등과 마찬가지로 저출산·고령화 문제가 심각한 대만에서 10년간 신생아 수가 약 50% 감소한 반면 반려 고양이 등록은 4배 이상으로 늘어난 것으로 나타났다.

25일 자유시보 등 대만 언론에 따르면 전날 허우즈위안 대만 훙광과기대 동물보호학과 조교수는 2015년부터 2025년까지 대만 내 반려동물 관련 최신 연구 보고서를 발표했다. 허우 조교수는 대만 내정부, 농업부, 국가발전위원회(NDC) 공식 통계를 분석해 인구 및 반려동물 변화 추이를 분석했다.

그 결과 2015년 21만3598명이던 신생아 수는 지난해 10만7812명으로 49.5% 감소했다. 신혼부부도 2015년 15만4346쌍에서 지난해 10만4376쌍으로 32.4% 줄어들었다. 결혼이나 출산이 줄어든 반면 등록된 반려동물의 수는 2015년 12만3090마리에서 지난해 25만1926마리로 104.7% 증가했다.

특히 반려동물 가운데 고양이 수의 증가세가 두드러졌다. 같은 기간 등록된 고양이 수는 4만808마리에서 17만4558마리로 327.8% 늘었다. 강아지 수는 8만2282마리에서 7만7369마리로 6% 감소했다.

이러한 결과에 대해 허우 조교수는 대부분의 대만인에게 결혼과 출산이 더는 '불가피한 선택'이 아니라는 가치관의 변화, 반려동물이 대만 가정의 핵심 구성원이 됐음을 보여주는 것이라고 짚었다.

고양이 등록 수가 강아지보다 많은 이유를 두고 그는 "산책이 필요 없고 조용한 고양이의 성격과 도시화 및 1인 가구 생활 방식이 맞아떨어진 것으로 보인다"고 설명했다. 그러면서 "저출산과 고령화가 나타난 상황에서 반려동물이 현대인의 중요한 정서적 동반자가 됐다"고 덧붙였다.

이어 "정부가 저출산으로 인한 노동력 감소 등 위기를 직시해야 한다"며 "반려동물 증가로 인한 관련 산업의 관리 감독 규제 및 사회복지와 동물복지, 인구정책 등 관련 법안 추진, 향후 도시 설계 등을 고려해야 할 것"이라고 조언했다.





