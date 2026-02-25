본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

청소앱 통해 도우미 불렀더니 '반클리프' '티파니' 쓸어갔네

입력2026.02.25 16:26

시계아이콘00분 40초 소요
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

1372만 원 어치 절도 징역형 집유

청소·정리·이사 등을 돕는 홈서비스 플랫폼 애플리케이션을 통해 고용된 도우미가 반클리프 아펠 목걸이 등 1372만 원의 물품을 훔쳐 징역형 집행유예를 선고 받았다. 수원지법 성남지원 형사9단독 김우진 판사는 2025년 12월 18일 절도 혐의로 기소된 A 씨에게 징역 10개월에 집행유예 2년을 선고하고 사회봉사 80시간을 명령했다(2025고단2604).


픽사베이

픽사베이

AD
원본보기 아이콘

[사실관계]

M 청소앱을 통해 고용된 청소 도우미인 A 씨는 2025년 4월 낮 12시부터 3시간 동안 성남시 분당구에 있는 피해자 B 씨의 주거지에서 청소 업무를 했다. A 씨는 그곳에 있던 B 씨의 반클리프 아펠 목걸이(시가 477만 원), 티파니 목걸이(시가 650만 원), 티파니 반지(시가 100만 원), 기타 목걸이(시가 75만 원), 뱅앤올룹슨 블루투스 이어폰 한쪽(시가 70만 원) 등 총 1372만 원 상당의 물품을 몰래 가져간 혐의로 기소됐다.

[법원 판단]

김 판사는 "청소 도우미로 일하면서 귀금속을 절취하는 등 죄질이 좋지 않고 피해품이 고액일 뿐 아니라, A 씨가 2023년 10월경 절도죄로 형사처벌을 받은 전력이 있는 점은 불리한 정상"이라고 설명했다.


다만 김 판사는 △B 씨가 A 씨에게 절취한 물품의 반환을 요구하자 자신의 범행을 순순히 인정하며 이를 모두 반환했고 △벌금형보다 중한 형사처벌을 받은 전력이 없으며 △A 씨가 범행을 인정하고 재범하지 않겠다는 다짐을 보인 점은 유리한 정상이라고 설명했다.


박수연 법률신문 기자

※이 기사는 법률신문에서 제공받은 콘텐츠로 작성되었습니다.



AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"38초만에 추가 주문한건데 뭘 잘못했나"…스타벅스서 당한 황당 면박 논란 "38초만에 추가 주문한건데 뭘 잘못했나"…스타벅... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"여보! 한국이 준 장갑 봐"…브라질 대통령도 놀란 靑 의전

'진짜'는 버티기 힘든 세상…진실은 '가짜'가 돼서야 보였다

"18세 이상이면 OK"…'시급 6만원' 파격 인상한 이유 보니

"커피를 양동이에 담아주네"…던킨서 '1.4L 대용량 커피' 인기

"그동안 감사했어요" 단골 손님에 무료로 마지막 식사 전달한 식당

수당 안 주고 '공짜 야근' 시킨 회사 겨눈 정부 칼날… 우리 회사는?

그냥 빌려 타는 청년들…"아직 현역" 새 차 뽑는 노인들

새로운 이슈 보기