VC협회·여경협 업무협약 "펨테크 산업 육성"

국내 펨테크 발전 위한 3자 간 협력체계 구축



한국벤처캐피탈협회는 25일 서울 강남구 한국여성경제인협회 본회에서 여경협, 여성기업종합지원센터와 3자 간 업무 협약을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약은 여경협과 여성기업종합지원센터가 공동으로 추진하는 펨테크(Fem-Tech) 산업 육성 사업의 성공적인 안착과 활성화를 위해 마련됐다. 세 기관은 협력체계를 구축해 펨테크 기업을 발굴하고 육성 및 투자를 지원함으로써 국내 펨테크 산업의 발전을 도모할 계획이다.

주요 협약 내용은 ▲펨테크 산업 내 우수한 역량의 기업 육성 ▲투자 펀드 조성 및 투자유치 활동 지원 등이다.

여경협 박창숙 회장은 “펨테크는 여성의 생애주기를 중심으로 헬스케어, 돌봄, 금융, 디지털 기술이 융합되는 미래 핵심 산업으로, 기술 기반의 여성 특화 산업 생태계를 구축하고, 인구절벽과 고령화 시대에 지속가능한 산업 생태계를 조성하기 위해 꼭 필요하다”며 “이번 협약을 계기로 우수한 아이디어와 기술을 보유한 펨테크 기업을 발굴하고, 글로벌 기업으로 도약하기 위한 지원과 투자가 뒷받침될 수 있도록 적극 협력하겠다”고 말했다.

한편 여경협이 주관하는 2026년 신규 ‘펨테크 산업 육성 사업’은 25개 기업 육성을 위해 내달 9일까지 전문 액셀러레이터(AC)를 모집한다. AC를 통해 지원 기업을 선정하면 액셀러레이팅, 사업화 자금 지원, 투자유치 등 기업 성장을 지속적으로 돕는다. 국내외 전시회 참가를 통해 K펨테크 기술을 홍보할 기회도 제공할 예정이다.





김대현 기자 kdh@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>