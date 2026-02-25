의정갈등 때 입대한 전공의, 제대 후 기존 수련병원으로 복귀 가능

수련환경평가위, 사직전공의 대상 2028년 상반기 모집방안 심의

채용 여부는 수련병원 자율로 결정…정원 초과해도 인정

지난해 의정 갈등 당시 사직하고 군대에 갔던 전공의들이 2028년 전역 후 다시 사직 전 근무하던 병원으로 복귀할 수 있게 됐다.

수련환경평가위원회는 24일 제2차 수련환경평가위원회를 열어 2025년 입영한 사직전공의들을 대상으로 2028년 상반기 모집방안을 심의했다고 밝혔다.

이날 회의에선 작년 3월 사직 상태에서 입영해 현재 군 복무 중인 전공의가 2028년 전역 후 사직 전 근무하던 병원, 과목 및 연차로 복귀하는 경우 사직전공의 채용은 각 수련병원에서 자율로 결정하고, 이로 인해 정원 초과가 발생하는 경우 절차에 따라 사후정원을 인정하기로 했다.

이같은 조치는 2028년 상반기 전공의 모집에서 적용된다. 다만 병역 관련 법령에서 인정된 질병, 가사 사정 등으로 불가피하게 2028년 이전에 조기 전역하는 사직전공의는 예외적으로 2026년 상반기 모집부터 2028년 상반기 모집까지의 전체 모집과정에서 적용된다.

정부는 앞서 지난해 8월에도 입대를 하지 않은 사직전공의들이 2025년 하반기 모집과정을 통해 수련에 복귀할 수 있는 길을 열어줬다. 위원회는 "이번 조치는 2025년 하반기 모집과정에서 사직전공의가 수련에 복귀할 수 있도록 지원한 것과 같은 조치를 2025년 3월 입영한 사직전공의에게도 적용함으로써 수련의 연속성이 확보되도록 하는 의미가 있다"고 설명했다.

조기 전역한 사직전공의를 대상으로 한 2026년 상반기 추가모집은 25일부터 27일까지 진행될 예정이다.





