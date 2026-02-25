'80주년' 무역협회, 워싱턴에 민간 싱크탱크 신설…"대미 통상대응 강화"

윤진식 회장 "신시장·신산업 수출 생태계 구축 선도"

비상근 부회장에 염성진 SK하이닉스 사장 등 5명 선임

창립 80주년을 맞은 한국무역협회가 대미 통상 역량을 강화하기 위해 미국 워싱턴 현지에 민간 싱크탱크를 세운다. 비상근 부회장 5명도 신규 선임해 신산업 대응력을 높인다는 계획이다.

한국무역협회는 25일 서울 강남구 삼성동 코엑스에서 '2026년도 정기총회'를 열고 지난해 사업실적 및 결산, 올해 사업계획 및 예산 등 주요 안건을 보고했다. 이날 총회에는 회원사 대표 600여명이 참석했다.

윤진식 한국무역협회 회장이 25일 서울 강남구 삼성동 코엑스에서 열린 2026년도 한국무역협회 정기총회에서 개회사를 하고 있다. 한국무역협회 AD 원본보기 아이콘

윤진식 한국무역협회 회장은 "지난해 우리 수출은 사상 처음으로 7천억 달러를 돌파하며 역사적인 이정표를 세웠다"며 "무역협회는 회원사의 해외 시장 개척을 뒷받침하기 위해 미국·EU 등 주요국 대상 아웃리치 활동을 강화하고 해외지부·사무소 확대 등 글로벌 네트워크를 확충했다"고 말했다.

윤 회장은 "올해는 무역협회 창립 80주년을 맞는 뜻깊은 해"라며 "'한국 무역의 새로운 80년을 여는 신시장·신산업 수출 생태계 구축 선도'를 목표로 급변하는 글로벌 환경을 선제적으로 파악해 회원사 지원을 대폭 강화하겠다"고 강조했다.

무역협회는 이를 실현하기 위한 5대 추진 전략으로 ▲신시장 개척 지원 강화 ▲신산업 수출생태계 구축 ▲글로벌 통상 대응력 강화 ▲기업 애로해소 및 성장 사다리 구축 ▲창립 80주년 기념 공익가치 제고 및 무역센터 인프라 개선을 내놨다.

무역협회는 올해 상반기 중 미국 워싱턴DC 현지에 민간 싱크탱크인 한미 산업발전 포럼을 신설할 예정이다. 이를 통해 미국 내 정책결정자 및 오피니언 리더를 대상으로 소통 채널을 가동하고 민간 차원의 통상 대응력을 강화할 계획이다.

신시장 개척과 관련해서는 할랄 시장 공략을 비롯해 K-컬처를 접목한 소비재 수출 지원을 한층 강화한다. 인공지능(AI) 기반의 수출 인프라를 구축해 회원사의 무역업무 효율화를 높이고 그린·바이오 등 전략산업의 수출 기반도 지속적으로 확충해 나갈 예정이다.

무역협회는 이날 총회에서 비상근 부회장 5명의 신규 선임 건을 의결했다. 신임 부회장으로는 염성진 SK하이닉스 사장, 정인수 동인기연 회장, 송병준 벤처기업협회 회장, 조준희 한국인공지능·소프트웨어산업협회 회장, 한만희 해외건설협회 회장을 선임했다.

윤 회장은 "신산업 협·단체와 전략산업 분야 대표 기업 등의 참여를 확대함으로써 업계의 이익 대변과 대외 대응 역량이 한층 강화될 것으로 기대한다"고 말했다.





장보경 기자 jbg@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>