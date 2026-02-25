靑, 국민안전비서관 신설…범죄예방·공공안전정책 총괄

민정수석실 산하에 설치

청와대가 국민 생활과 안전을 침해하는 다양한 범죄와 위협에 대해 국가 대응 역량을 강화하고 이재명 정부의 국정운영 핵심 가치인 국민의 생명과 안전을 지키기 위해 민정수석실 산하에 국민안전비서관을 신설한다고 25일 밝혔다.

이재명 대통령이 청와대로 출근하며 3년 7개월 만에 다시 청와대 시대가 공식적으로 시작된 29일 서울 청와대에 봉황기가 게양돼 있다. 2025.12.29 조용준 기자 AD 원본보기 아이콘

국민안전비서관은 범죄예방과 공공안전정책을 총괄 조정하는 컨트롤타워로 ▲국민안전 정책 점검 및 법·제도 개선 ▲범죄·사고 대책의 체계적인 관리 및 공공안전·범죄 실태를 종합 분석해 민생침해 요인을 예방하고 대응하는 역할을 수행한다.

강유정 청와대 대변인은 "이재명 정부는 국민이 안심하고 생활할 수 있는 '안전한 사회', '기본이 튼튼한 사회' 실현을 위해 국민 일상을 위협하는 위험을 사전에 예방하고 대응할 수 있도록 통합 안전관리 체계를 더욱 강화해 나갈 계획"이라고 설명했다.





임철영 기자 cylim@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>