특수협 제20차 정책협의회 개최
민·관 협력 '수질 보전·규제 개혁' 추진
7개 시·군 상생 방안 논의

특별대책지역 수질보전정책협의회는 지난 24일 한강유역환경청에서 제20차 정책협의회를 개최했다.

방세환 공동위원장 "수질 보호·주민 삶의 질 향상, 두 마리 토끼 잡겠다"
이날 회의에서는 특수협 공동위원장(주민대표) 선출을 비롯해 특수협 보고 안건 2건과 특수협 운영 규정 개정안 등 총 3건의 안건이 의결됐다. 아울러, 시군 및 주민대표단 건의 사항에 대한 논의도 진행됐다.


올해 구성된 특수협 정책협의회 공동위원장은 기후에너지환경부 1차관과 경기도 경제부지사 등 당연직 2인, 7개 시군 시장·군수 대표로 방세환 광주시장, 의회 의장 대표로 박명서 이천시의회 의장, 주민 공동대표로 강천심 광주시 주민대표와 신용백 이천시 주민대표 등 6명으로 구성됐다.

특수협 공동위원장인 방세환 광주시장은 "막중한 책임 의식을 갖고 팔당상수원 수질 보호와 주민의 삶의 질 향상이라는 두 마리 토끼를 잡기 위한 노력을 전개해 왔다"며 "규제 개혁과 맞물려 변화할 수 있는 여건을 만들도록 최선을 다하겠다"고 말했다.


한편, 특수협은 중앙정부와 지방정부, 주민이 참여하는 국내 최초의 민관 협력 기구로 7개 시군 주민의 삶의 질 향상을 위한 합리적 정책 마련을 목적으로 운영되고 있다.




경기 광주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
