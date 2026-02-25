KB금융, 신임 사외이사 후보에 서정호 변호사 추천

이사회 법률·내부통제 전문성 강화

사외이사 구성에 학계 비중 축소

KB금융지주 사외이사후보추천위원회는 25일 신임 사외이사 1명과 중임 사외이사 4명을 사외이사 후보로 추천했다고 밝혔다. 추천된 후보들은 내달 개최되는 2026년 정기 주주 총회의 결의를 거쳐 KB금융지주 사외이사로 정식 선임될 예정이다.

KB금융지주 신임 사외이사 후보인 법무법인 더위즈의 서정호 대표변호사.

임기 2년의 신임 사외이사 후보에는 법무법인 더위즈의 서정호 대표변호사가 추천됐으며 기존 사외이사인 조화준, 최재홍, 김성용, 이명활은 임기 1년의 중임 사외이사 후보로 추천됐다.

신임 사외이사 후보로 추천된 서정호 후보는 행정고시와 사법고시에 모두 합격한 이력을 보유한 법률전문가다. 국세청과 재정경제부를 거쳐 현재는 법무법인 더위즈에서 조세를 비롯한 금융·행정과 기업 관련 자문 업무를 담당하고 있다. 또한 금융위원회, 금융감독원, 관세청 등 금융 유관기관을 대상으로 자문 활동을 병행해 금융업에 대한 이해도가 높다는 평가를 받는다. 현대 캐피탈과 한화손해보험 등 금융회사를 비롯한 다수의 기업에서 사외이사로 활동했다.

서정호 변호사의 합류로 KB금융지주 이사회는 법률 전문성이 한층 강화되고 교수 출신 사외이사 비중도 축소(3명, 42%)될 것으로 보인다.

한편 올해 임기가 만료되는 여정성 사외이사는 임기 3년이 만료돼 다음달 주주총회를 끝으로 사외이사에서 퇴임할 예정이다.





김민영 기자 argus@asiae.co.kr



