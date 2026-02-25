주금공, 8억유로 그린 커버드본드 발행

공공기관 첫 '그린 보금자리론' 기초자산

한국주택금융공사는 환경·사회·투명경영(ESG) 강화와 친환경 주택금융 확대를 위해 8억 유로 규모의 그린 커버드본드를 성공적으로 발행했다고 25일 밝혔다.

이번 발행은 국내 공공기관으로는 처음으로 친환경 주택금융상품인 '그린 보금자리론'을 기초자산으로 삼아 그린 커버드본드를 발행했다는 점에서 의미가 크다고 공사는 설명했다. 그린 보금자리론은 녹색건축 인증 주택 또는 제로에너지건축물 인증을 취득한 주택을 담보로 보금자리론을 받을 경우 우대금리 0.1%포인트를 적용하는 상품이다.

발행 조건은 만기 5년이며, 발행금리는 5년 만기 유로 미드스왑금리(2.406%)에 0.29%포인트의 가산금리를 더한 2.696%로 결정됐다. 공사는 이번 가산금리가 2022년 3월 발행한 커버드본드 이후 최저 수준이라고 밝혔다.

투자자 유형별 비중은 자산운용사가 37%로 가장 많았고, 중앙은행 및 국제기구 23%, 은행 등 40%로 집계됐다. 공사 관계자는 "이번 발행은 친환경 주거문화와 녹색금융 활성화를 동시에 달성하기 위한 중요한 이정표"라며 "정부의 탄소중립과 녹색금융 활성화 정책에 적극 동참해 친환경 공공기관으로서 선도적 역할에 앞장서겠다"고 말했다. 한편 주금공은 2019년 3월부터 커버드본드를 소셜 본드 등 ESG 채권 형태로 발행하며 관련 채권 발행을 지속 확대하고 있다고 덧붙였다.





이은주 기자 golden@asiae.co.kr



