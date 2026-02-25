iM증권, 신입사원과 함께하는 사회공헌활동 실시

iM증권은 올해 신입사원과 구립강서구직업재활센터에서 사회공헌 활동을 진행했다고 25일 밝혔다.

iM증권 신입사원들이 24일 구립강서구직업재활센터에서 사회공헌 활동에 참여하고 있다.

이번 활동은 신입사원들의 iM증권이 추진하는 ESG(환경·사회·지배구조) 및 사회적 책임 실천에 대한 공감도를 높이기 위해 마련됐다.

신입사원들은 센터의 부족한 일손에 힘을 보탰다. 발달장애 근로인들과 함께 볼펜 포장 등 임가공 작업을 지원하며 관련 업무가 안정적으로 진행될 수 있도록 했다.

구립강서구직업재활센터는 장애인 직업재활 전문 기관 및 중증장애인 상품 생산시설이다. 중중장애인의 마스크, 제설제 생산 및 임가공 사업 진행 등을 통해 장애인의 경제적 자립과 사회참여를 지원하고 있다.

iM증권 관계자는 "앞으로도 지역사회와 함께하는 다양한 사회공헌 활동 추진을 통해 기업의 사회적 책임을 확산해 나가겠다"고 말했다.





임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



