본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

"벌레 나왔어요"…배달음식 민원, 2년새 '갑절' 급증

박재현기자

입력2026.02.25 09:15

수정2026.02.25 09:22

시계아이콘00분 42초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

권익위, 3년간 '배달 음식' 관련 민원 분석
음식점 위생 불량, 부적절한 포장 용기 등

배달 음식점의 불량한 위생 상태와 부적절한 음식 포장 용기 사용에 대한 민원이 증가하는 것으로 나타나며 국민권익위원회가 배달 음식 관련 민원 주의보를 발령했다.


서울의 한 음식점에 배달 안내 스티커가 붙어 있다. 강진형 기자

서울의 한 음식점에 배달 안내 스티커가 붙어 있다. 강진형 기자

AD
원본보기 아이콘

국민권익위원회는 최근 3년간 민원정보분석시스템에 수집된 배달 음식 관련 민원 9046건을 분석한 결과, 지난해 월평균 배달 음식 관련 민원은 354건으로 전년(219건) 대비 1.6배 증가했다고 25일 밝혔다. 2023년 대비로는 1.9배 늘었다.

주요 민원은 ▲배달 전문 음식점의 위생 점검 요구 ▲부적절한 음식 포장 용기 사용 불만 ▲허위 광고·원산지 위반 신고 등이었다. 사례로는 배달된 음식에서 벌레가 나오거나 배달 전문 음식점 주방 안에서 담배 냄새가 나는 등 배달 음식 위생 상태 불만, 음식점 내 위생 점검 요구 등이 있었다. 이 밖에도 유통기한이 지난 상한 음식을 받거나 부적절한 포장 용기를 사용해 배달 음식의 아래쪽 부분이 찌그러지는 등의 민원도 제기됐다.


이에 따라 권익위는 민원 주의보를 발령하고 관계 기관에 위생 관리 강화와 포장 용기 사용 관리 내실화, 원산지 및 메뉴 표시 관리 강화 등의 개선 방안을 제시했다.


한편 권익위에 따르면 지난달 전체 민원 발생량은 약 116만건으로 전월(123만건) 대비 5.6% 감소했다. 지난해 같은 기간과 비교하면 18.1% 증가했다. 지난달 대비 민원이 가장 많이 발생한 지역은 제주특별자치도로, 교차로 모퉁이나 횡단보도 불법 주차 신고와 관련된 민원이 가장 많은 것으로 집계됐다.




박재현 기자 now@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"부부싸움 중 화나서"…의정부 터널서 발견된 '100돈 금팔찌' 주인 품으로 "부부싸움 중 화나서"…의정부 터널서 발견된 '100... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'진짜'는 버티기 힘든 세상…진실은 '가짜'가 돼서야 보였다

"규모9 초대형 지진 발생 임박" "400년 만의 재앙" 경고…일본에 무슨 일이

귀금속도 아닌데…2억6000만원어치 '포켓몬 카드' 싹쓸이한 美 도둑들

"'중국설' 표기 바꿔달라 했더니"…서경덕, 中 누리꾼에 SNS테러 당해

"가격 올랐는데 더 팔렸다" 日에서 난리난 이 음료, '생산량 최대'

"부르는 게 값"…램 품귀에 중고시장 '램테크' 과열

서학개미 주목하는 '13F 보고서'…실제 투자에 도움될까

새로운 이슈 보기