"13개 언어로 떡꼬치 주문"…KT, MWC26서 '하이오더' 선보여

'광화문 직장인의 하루' 콘셉트 체험형 전시

직관적 주문·더치페이…'K-외식 테크' 소개

KT는 다음 달 2~5일 스페인 바르셀로나에서 열리는 MWC26에서 프리미엄 테이블오더 서비스 '하이오더'를 선보인다고 25일 밝혔다.

KT가 MWC26에서 선보이는 '하이오더'. KT 제공 AD 원본보기 아이콘

하이오더는 매장 테이블에 설치된 태블릿을 통해 주문과 결제를 한 번에 처리하는 서비스다. 2023년 5월 출시 이후 외식업을 넘어 호텔, 병원, 산후조리원, 레저시설 등 다양한 업종으로 도입이 확대되고 있다.

KT는 이번 전시에서 관람객이 하이오더 단말기를 통해 직접 메뉴를 주문하는 경험을 제공한다. 콘셉트는 '광화문 직장인의 하루'다. 관람객은 태블릿 화면에서 떡꼬치와 유자에이드를 선택하고 결제까지 완료하는 과정을 체험할 수 있다. 13개 외국어 지원, 음식 비주얼을 직관적으로 보여주는 사용자 환경(UI)을 통해 글로벌 고객도 직원 도움 없이 쉽게 주문할 수 있도록 준비했다고 KT는 전했다.

또 AI 기반 이미지 생성 기능을 통해 메뉴 이미지 즉시 제작이 가능토록 하고, 비건·알레르기 등 세부 옵션 설정 기능으로 주문 정확도를 높였다고 했다. 단체 방문의 경우 테이블에서 더치페이(분할 결제)도 할 수 있다.

KT는 한국 매장에서 일상적으로 사용되는 디지털 주문 환경을 글로벌 무대에 소개하고, K-외식 테크의 경쟁력을 알린다는 계획이다.

강이환 KT 소상공인사업본부장(상무)은 "하이오더는 한국 매장의 일상적인 디지털 경험을 글로벌 표준으로 확장해 나가는 플랫폼"이라며 "MWC에서 K-외식 테크의 경쟁력과 소상공인 디지털 전환 사례를 전 세계에 알릴 것"이라고 말했다.





노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>